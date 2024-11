Addis Abeba — L'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) célèbre son 50e anniversaire, marquant cinq décennies de contributions transformatrices au secteur de l'élevage en Éthiopie. Lors de l'événement anniversaire, le ministre d'État de l'Agriculture, Fikru Regassa, a félicité l'ILRI pour son rôle central dans l'amélioration des moyens de subsistance basés sur l'élevage, le renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion d'une agriculture durable en Éthiopie.

Il a souligné l'impact de l'ILRI sur la génétique, la santé et la nutrition animales, notant le développement de races d'élevage supérieures, en particulier dans les secteurs laitier et avicole, ainsi que les progrès dans la santé animale, la sécurité alimentaire et la gestion de la résistance aux antimicrobiens.

L'ILRI a également joué un rôle déterminant dans le développement de fourrages résistants au climat et de pratiques d'alimentation avancées, augmentant la productivité du bétail et soutenant les agriculteurs éthiopiens. Le travail de l'institut dans la gestion durable des pâturages, en particulier dans les régions pastorales, a aidé l'Éthiopie à relever les défis du changement climatique.

En plus de ses contributions à la recherche, l'ILRI a investi dans le renforcement des capacités, la formation de chercheurs, d'agents de vulgarisation et d'agriculteurs éthiopiens dans des domaines clés tels que la santé animale et la génétique. Cela a favorisé le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée au sein du secteur agricole éthiopien.

Namukolo Covic, représentante du directeur général de l'ILRI en Éthiopie, a réaffirmé le rôle central de l'ILRI dans la promotion de systèmes d'élevage durables, tant en Éthiopie qu'à l'échelle mondiale. Elle a souligné l'alignement de l'ILRI sur les priorités nationales de développement de l'Éthiopie, notamment l'initiative Yelemat Tirufat, qui met l'accent sur la sécurité alimentaire, la résilience climatique et la croissance économique.

Covic a également évoqué la collaboration de l'ILRI avec le gouvernement éthiopien pour élaborer des stratégies nationales clés, notamment la stratégie nationale de développement laitier, la stratégie nationale de développement de l'aviculture et le plan directeur de l'élevage.

Ces initiatives visent à relever les défis de la productivité, de l'accès au marché et de la santé publique, garantissant ainsi un avenir durable au secteur de l'élevage éthiopien. La banque de gènes fourragers de l'ILRI, qui a contribué à améliorer la productivité et la résilience, est un autre témoignage de son impact durable. Fondé en 1973, l'ILRI est issu du Centre international de l'élevage pour l'Afrique (ILCA) en Éthiopie et du Laboratoire international de recherche sur les maladies animales (ILRAD) au Kenya.