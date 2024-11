Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 novembre 2024

Sénégal : Législatives - Dilemme cornélien des électeurs

Les élections législatives du 17 novembre 2024 auront ceci d’inédit, au-delà du nombre très élevé des listes, 41 au total, qu’elles vont boucler un processus d’alternance au sommet du pouvoir d’état. L’Assemblée nationale va être renouvelée au terme de l’élection législative anticipée, pour ouvrir la voie, si les tendances se confirment, à la mise en place de la Haute cour de justice, appelée à juger les dignitaires de l’ancien régime.

Pour autant cette élection présente une certaine incongruité liée au fait que les « identifiants » des entités qui sont en compétitions restent à tout le moins très flous. Autrement dit, d’une élection à l’autre les électeurs sont pris dans un tourbillon de coalitions, voire de candidature qui ne renvoient à aucune réalité politique de terrain. (Source allAfrica)

Altercation verbale entre la RDC et le Rwanda au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève

Une empoignade verbale a éclaté ce mardi entre la RDC et le Rwanda lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au moment où la RDC présentait son rapport national dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU). Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RDC, a vivement critiqué le rôle du Rwanda dans la situation sécuritaire de l'est de la RDC, évoquant des violations des droits de l'homme imputées à Kigali. (Source actualite.cd)

Madagascar : Vers une « malgachisation » de la démocratie américaine ?

Aujourd’hui, le monde entier a les yeux tournés vers les Etats-Unis où les citoyens finissent de voter pour le prochain président américain. Au-delà de tous les doutes liés au résultat final, qui se joue dans un mouchoir de poche au vu des derniers sondages, il y a toutefois une certitude : le temps de l’Amérique comme modèle démocratique est en passe d’être révolu, au vu des outrages et outrances de la campagne. Force est de constater qu’avec ce glissement de mœurs, Donald Trump ressemble de plus en plus à Andry Rajoelina. La démocratie américaine se malgachise, et ce n’est pas à son honneur. (Source Madagascar tribune)

Gabon/Samu social : Plus de 450 compatriotes pris en charge depuis le début des opérations de la cataracte

Du 10 au 20 octobre dernier, le siège du Samu social gabonais, situé derrière la prison centrale de Libreville, a accueilli une campagne d’opérations gratuites de la cataracte. Cette initiative, inscrite dans le cadre des actions humanitaires de santé et de soutien social, a permis à 451 Gabonais de recouvrer la vue, comme l’a révélé le Coordinateur général du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais.

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des populations et d’offrir des soins de santé de qualité aux personnes vulnérables, le Samu social gabonais a relancé son programme « De la lumière à l’obscurité », permettant à 451 personnes atteintes de cataracte – une pathologie fréquente responsable de la cécité – de bénéficier d’opérations gratuites. Ces interventions ont été réalisées grâce à l’expertise de spécialistes franco-indiens expérimentés, mobilisés spécialement pour cette campagne. (Source Gabon Media Time)

Arnaques et usurpation de fonction en Guinée : Un faux policier mis aux arrêts avec des documents confisqués

Un individu, se faisant passer pour un agent de police routière, vient de tomber dans les filets de la Direction Centrale de la Police Routière (DCPR), a-t-on constaté sur place. Il avait en sa possession plusieurs cartes grises de véhicules ainsi que des permis de conduire appartenant à des citoyens. Ce mardi 5 novembre, il a été présenté à la presse par le directeur central de la police routière, le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Sangaré. Lors de la présentation, le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Sangaré a déclaré qu’il s’agit d’un grand délinquant usurpant le titre et la fonction de policier, ternissant ainsi l’image de l’institution. (Source Guineenews)

Tchad : Le chef de la diplomatie a reçu une délégation de l'Union africaine

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a reçu en audience ce 5 novembre une délégation de l'Union Africaine, conduite par Youssouf Assoumani, Ambassadeur des Comores en Éthiopie et Représentant du Sous-Comité COREP sur les Réfugiés, les Rapatriés et les Personnes Déplacées de la Commission de l'Union Africaine.

Cette visite de travail vise à renforcer le soutien de l'Union Africaine au Tchad qui fait face à une crise humanitaire exacerbée par l'afflux massif de réfugiés fuyant les conflits et l'insécurité dans la région. (Source alwihda info)

Cinéma : Ouverture à Abidjan de la 2è édition du salon international du contenu audiovisuel sur les enjeux du financement du secteur

La deuxième édition du salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan ( SICA), une plateforme de rencontre internationale réunissant tous les acteurs de l’industrie audiovisuelle africaine et internationale, organisée par le ministère ivoirien de la communication, a été ouverte le mardi 05 novembre 2024 à Abidjan au cours d’une cérémonie présidée par Robert Beugré Mambé, le chef du gouvernement ivoirien.

Ces assises qui visent à créer un cadre de réflexions pour le développement d’un écosystème propice à la vente, à l’achat et à la co-production de contenus audiovisuels multi-plateformes a pour thème : ‘’ Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel : solutions pour une nouvelle ère du contenu en Afrique’’. (Source Abidjan.net)

Burkina Faso : Purge dans les rangs militaires, Damiba, Somda et autres radiés pour atteinte à la sûreté de l’État

Le Burkina Faso a radié plusieurs hauts responsables militaires et un magistrat de ses Forces armées nationales, selon un décret signé par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, ce 30 octobre 2024. Parmi eux, l’ancien président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et le Lieutenant-colonel Evrard Somda, ancien chef d’état-major de la gendarmerie nationale.

Damiba est accusé d’une « atteinte grave à la dignité militaire » pour des actions d’intelligence avec une puissance étrangère et des groupes terroristes visant à déstabiliser le Burkina Faso. Cette décision fait suite aux révélations du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui avait annoncé le 23 septembre 2024 le démantèlement d’un réseau de déstabilisation impliquant l’ancien président. (Source Sidwaya)

Le Bénin prend des mesures pour faciliter la communication électronique

Le gouvernement béninois a donné son accord pour l’introduction de la technologie 5G dans les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile et pour l’extension du service d’itinérance sur l’ensemble du territoire national, a annoncé mardi à Cotonou le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé.

Ces déclarations ont été faites lors de l’inauguration de l’édition 2024 de la Semaine du numérique. La ministre a précisé que, parallèlement à la transition de la 4G vers la 5G, le gouvernement a adopté un nouveau plan de numérotation nationale, étendant les numéros d’abonné à 10 chiffres, ce qui favorise l’accès à la société de l’information. (Source Beninwebtv)

Comores : Emotion et accusations après le naufrage d’un bateau de migrants ayant fait au moins 25 morts

Nouveau drame en mer entre Anjouan et Mayotte, dans l’archipel des Comores : dans la nuit du 1er au 2 novembre, un bateau transportant des migrants a sombré, causant la mort d'au moins 25 personnes. L'embarcation transportait une trentaine de personnes de différentes nationalités, dont sept femmes, quatre mineurs et deux nourrissons. Les cinq survivants ont été secourus par des pêcheurs samedi. Un rescapé affirme que les passeurs auraient délibérément coulé l'embarcation avant de prendre la fuite. Les autorités comoriennes annoncent une enquête. (Source RFI)