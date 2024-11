Sénégal: Le syndrome Fahrenheit 451

L'annonce de la présentation dans une librairie de la place d'un ouvrage consacré à l'histoire coloniale de la Casamance a provoqué une bruyante levée de boucliers, suscitée principalement par des membres de l'ancien parti au pouvoir, et avait poussé deux éminents professeurs d'histoire à s'élever contre ce qu'ils avaient appelé la « mise à l'index » d'un travail qui est, selon eux, le fruit d'une investigation scientifique.

Ils avaient donc pris la défense de leur métier commun, le « métier d'historien. Ils avaient porté un témoignage élogieux sur les qualités et le professionnalisme de son auteure et tancé vertement les responsables de la cabale montée contre elle, en s'en prenant directement à l'ancien parti au pouvoir et à ses dirigeants. Ils avaient enfin interpellé directement le président de la République et son Premier ministre et, se fondant sans doute sur l'engagement qu'ils avaient pris, avant d'arriver au pouvoir, de ne pas céder aux « pratiques d'un autre temps », ils avaient exprimé leur conviction qu'ils ne se laisseront pas entraîner dans ce qui ressemble à un bâillonnement de la recherche historique.

La réponse n'a pas tardé, vite relayée par la presse. Elle vient du Premier ministre qui s'est prévalu du soutien du président de la République. Ce n'était certainement pas la réponse qu'ils attendaient. Loin d'être rassurante, elle est même, d'une certaine manière, plus inquiétante que les prises de position des parties qu'ils avaient mise en cause !

Passons sur le fait que le Premier ministre ait servi sa réponse, sur une question aussi sensible, au cours d'un meeting électoral, qui n'est pas précisément le lieu le mieux indiqué pour délivrer un message empreint de sérénité et de mesure. Sa prise de position publique est d'autant plus surprenante que c'était probablement la première fois qu'il s'exprimait aussi clairement sur ce sujet brûlant et qu'il prenait le risque de se mettre à dos un mouvement qui en avait fait son dogme et, qu'à tort ou à raison, certains supposaient plutôt favorable à sa cause.

Passons sur le fait que même si l'histoire n'appartient pas qu'aux historiens, il n'est pas la personne la mieux placée pour juger du contenu d'un livre d'histoire, surtout s'il n'a pas pris la peine de le lire méticuleusement. Sa réaction est en tout cas un désaveu de la qualité et des compétences des historiens sénégalais qui, en la matière, auraient dû lui servir de référents et de caution.

On aurait mieux compris que, tenant compte de ses limites sur ce sujet et surtout du pouvoir que lui confère la loi, qu'il choisisse de faire appel à la justice pour qu'une enquête préliminaire soit lancée , s'il juge que l'auteure de l'ouvrage s'est « drapée dans une dignité qui n'est pas la sienne, celle de la science historique », comme Robert Badinter l'avait reproché au négationniste Robert Faurisson, que son livre est plus polémique que scientifique, qu'il occulte ou travestit la vérité, qu'il propage des thèses complotistes ou qu'il met en danger la cohésion nationale.

Interdire la diffusion et la commercialisation d'un livre, sur la seule base d'une impression personnelle, est un acte de censure qu'on n'attendait pas de quelqu'un qui s'était retrouvé lui-même, il n'y a guère longtemps, sous la menace d'une telle mesure.

Passons sur l'accusation, gratuite jusqu'à preuve du contraire, portée sur l'auteure du livre, dont pourtant la probité et l'expérience avaient été vantées par ses collègues sénégalais, mais qui, selon le Premier ministre, ne serait qu'un maillon du réseau de manipulateurs dont se servirait la France, qui aurait saisi l'occasion pour se venger de sa déconvenue après le travail d'investigation mené par un autre historien...

Attardons-nous en revanche sur une autre partie de la péroraison du Premier ministre, celle où il affirme que l'auteure de l'ouvrage, par le seul fait qu'elle est de nationalité française, n'a pas « à écrire sur le Sénégal » et devrait consacrer son métier d'historienne à parler de la Corse ou de la Nouvelle Calédonie ! C'est faire fi de cette règle qu'un historien, un bon historien, n'est lié sérieusement que par les lois de sa discipline et qu'il est un juge juste et étranger à tous. C'est aussi suggérer que la Grèce ou l'Allemagne auraient le droit d'interdire à Souleymane Bachir Diagne de parler de Platon ou de Kant !

L'Histoire a certes ses faussaires, mais elle n'a pas de patrie.

Dans son film intitulé « Fahrenheit 451 » François Truffaut conte une société imaginaire, située dans un avenir proche, où le savoir et la lecture sont considérés comme un danger pour le pouvoir. Leurs principaux vecteurs, les livres, ne sont pas seulement prohibés mais détruits systématiquement et le rôle des pompiers est de les brûler et non plus d'éteindre les incendies. On n'est pas dans la même situation et nous n'en sommes pas heureusement là, mais la décision prise par la deuxième personnalité de notre pays apparait, volontairement ou non, comme une manière d'empêcher les Sénégalais en général, et ceux d'entre eux qui ont accès à la lecture en particulier, de réfléchir, de juger par eux-mêmes sur un sujet qui est au coeur de notre vie politique et sécuritaire, et c'est sans précèdent dans notre histoire récente.

Les résistants de « Fahrenheit 451 » avaient trouvé comme solution pour sauver les livres de les apprendre par coeur, les Sénégalais que les propos du Premier inistre ont mis en appétit se passent le livre dont il a interdit la vente par la toile, et gratuitement ! On peut dire que, par ses propos incendiaires, il n'a pas seulement fâché les défenseurs du droit à l'expression et les passionnés d'histoire locale, il a aussi fait à cet ouvrage qui, nous dit-on, a provoqué chez lui une colère noire, une énorme publicité dont on peut se demander si elle est méritée!