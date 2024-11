Sénégal: Décès de Mamadou Moustapha Ba - Abdoulaye Daouda Diallo salue la mémoire « une figure de rigueur, d'intégrité et de dévouement »

À l'instar de ses camarades appartenant à l'ancien régime, Abdoulaye Daouda Diallo, a aussi réagi au décès de son successeur au département des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, en 2022 hier, lundi 4 novembre à Paris. Dans un message d'hommage partagé sur les réseaux sociaux, l'ex-président du Conseil économique, social et environnement salue la mémoire d' « une figure de rigueur, d'intégrité et de dévouement ». Voici en intégralité son message.

« C'est avec une immense tristesse que j'écris ces mots pour rendre hommage à l'ancien Ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, un collègue, un ami, et bien plus encore, un frère. Sa disparition est un choc, une douleur profonde qui laisse un vide immense, non seulement pour ceux qui ont eu la chance de le connaître personnellement, mais aussi pour le Sénégal tout entier.

Mamadou Moustapha Ba était plus qu'un professionnel des finances publiques ; il était un pilier, une figure de rigueur, d'intégrité et de dévouement au service de son pays. Sa carrière dans l'administration et le monde des finances était marquée par son engagement inébranlable.

À travers son travail, il a inspiré toute une génération de fonctionnaires et de jeunes talents, par son exemplarité et son sens aigu du service public.

Pour le Sénégal, la perte de Mamadou Moustapha Ba est celle d'un homme qui œuvrait sans relâche pour la stabilité et le progrès.

Cher Bosquier, ton départ est un rappel de la fragilité de la vie. Que ton âme repose en paix, et que ton souvenir demeure un guide et une inspiration pour nous tous.

Mes sincères condoléances au peuple Sénégalais, à sa famille et ses proches.