Dakar — Dans le cadre de son engagement continu en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, UNOWAS, en étroite collaboration avec le Conseil national pour la paix (NPC) du Ghana, a soutenu l'organisation de forums nationaux des parties prenantes qui se sont déroulés dans cinq lieux stratégiques à : Tamale, Kumasi, Cape Coast, Ho et Accra.

Visant à renforcer la confiance pour assurer la tenue d'élections générales crédibles, inclusives et pacifiques le 7 décembre 2024, les forums ont réuni des centaines de participants composés de chefs traditionnels, de représentants de partis politiques, d'agences de sécurité, d'organisations de la société civile, d'institutions étatiques, de syndicats et du pouvoir judiciaire, entre autres.

S'exprimant lors du forum national des parties prenantes à Ho la semaine dernière, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a souligné l'importance d'un déroulement pacifique des élections, exhortant les dirigeants et les citoyens à favoriser la confiance et la coopération tout au long de la période électorale. « Garantir une élection sans violence est la responsabilité de tous. J'encourage toutes les parties prenantes à maintenir des élections pacifiques par des actions individuelles responsables, la collaboration et un dialogue constant. Les dirigeants à tous les niveaux ont la responsabilité particulière de promouvoir un environnement électoral pacifique », a-t-il déclaré.

%

Le Représentant spécial a également souligné l'importance d'une prise de décision inclusive, en plaidant pour que les voix des femmes, des jeunes et des personnes handicapées soient prises en compte. « Les femmes, les jeunes et les personnes handicapées occupent des rôles essentiels dans la société et leurs points de vue méritent une attention particulière », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, à l'occasion de la clôture du dernier Forum à Accra, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Barrie Freeman, a salué les efforts inlassables des dirigeants et du personnel du Conseil national pour la paix, de toutes les parties prenantes : membres de la Commission électorale, partis politiques et leur candidat, institutions de sécurité de l'État, chefs religieux, chefs traditionnels, organisations de la société civile, associations de femmes et de jeunes et les médias pour garantir des élections pacifiques qui reflètent la volonté du peuple.

Reprenant la déclaration de la Représentante spéciale, elle a appelé toutes les parties prenantes, ainsi que les dirigeants politiques du pays et leurs partisans, à aborder et à atténuer tous les risques associés au processus électoral et à œuvrer ensemble pour un résultat pacifique qui reflète les gains durement acquis de la culture démocratique du Ghana et les aspirations de son peuple.

Dans la poursuite des objectifs du Pacte pour l'avenir adopté en septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, UNOWAS, en coordination avec ses partenaires, continuera d'accompagner le Ghana sur son chemin démocratique, pour garantir que la démocratie apporte le développement que ses citoyens méritent.