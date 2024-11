Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, a participé à la Conférence de haut niveau sur le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et la mise en place de mécanismes agiles de sécurité aux frontières, qui s'est tenue les 4 et 5 novembre au Koweït.

Coorganisée par l'État du Koweït, la République du Tadjikistan et le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (UNOCT), la conférence avait pour objectif de promouvoir la coopération régionale et internationale sur diverses questions de sécurité et de gestion des frontières décrites dans la huitième résolution d'examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale en juillet 2023.

S'exprimant lors de la session ministérielle sur comment « tirer parti du multilatéralisme pour parvenir à une coopération renforcée en matière de lutte contre le terrorisme dans le monde », le Représentant spécial Simão a souligné que pour des raisons géopolitiques, le Sahel est devenu une région oubliée comparé à d'autres régions du monde touchées par les conflits, bien qu'il soit désormais caractérisé comme le point chaud du terrorisme dans le monde. « Si les pays du Sahel ne reçoivent pas suffisamment de soutien pour combattre et vaincre le terrorisme, il existe un risque que certaines parties de cette région deviennent des sanctuaires sûrs d'où les terroristes peuvent planifier des attaques sur d'autres pays et continents, y compris des débordements vers les États du Golfe de Guinée », a-t-il averti.

M. Simão a ensuite appelé tous les participants à la conférence à mettre en place, de toute urgence, un mécanisme de coopération régionale pour aider les pays du Sahel central, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à lutter avec succès contre le terrorisme. Il a exprimé la volonté de UNOWAS de nouer des partenariats nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme et de son Plan d'action, en collaboration avec les États membres et toutes les parties prenantes de la région.