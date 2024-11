Sénégal: Kédougou - Le PADAER singe des conventions de financement avec huit organisations de producteurs

L'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé des affaires administratives, Georges Samba Faye, a présidé, mardi, une cérémonie de signature de conventions entre le Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural (PADAER) et huit organisations de producteurs.

Ce programme de financement s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du PADAER. Son coût est estimé à 1 milliard 42 millions de francs CFA.

"Ce sont huit conventions qui ont été signées dans le cadre du projet pilote 2 du PADAER (...)", a expliqué Sada Ly, le coordonnateur national du PADAER 2.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de signature des conventions de financement. Cette cérémonie s'est tenue à la direction régionale de l'agriculture, en présence des organisations bénéficiaires et des services techniques déconcentrés de Kédougou.

Au total, 3.659 bénéficiaires ont été ciblés pour promouvoir la souveraineté alimentaire dans la région de Kédougou, précise le coordonnateur national du Padaer.

Ce programme de financement concerne des secteurs d'activités, comme le maraîchage, l'élevage et la transformation des produits locaux, a indiqué Sada Ly. Selon lui, le programme vise l'autosuffisance alimentaire et à "lutter pour la souveraineté alimentaire à Kédougou".

Sada Ly a sensibilisé les bénéficiaires sur le financement, qui est "un crédit révolving au nom des coopératives agricoles". "Ce fonds, c'est un co-financement entre le PADAER et les groupements d'intérêt économiques ( GIE) et des biens coopératives bénéficiaires. De ce fait, le PADAER met 90% de financement et le GIE ou bien la coopérative met 10% de ce financement", a-t-il expliqué.

Il a souligné que le fonds révolving va créer des emplois au profit des bénéficiaires, avec un revenu mensuel de 100.000 francs CFA.

"Aujourd'hui, le PADAER est venu appuyer les populations, les jeunes et les femmes de la région de Kédougou. Et c'est aussi un projet de l'Etat du Sénégal, parce que nous répondons aux directives du ministère de l'Agriculture dans le cadre de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire", a-t-il dit.

L'adjoint au gouverneur Georges Samba Faye a remercié le PADAER pour la signature de ces conventions de financement au profit des producteurs de Kédougou.

"C'est très important parce que ça va participer à renforcer l'autosuffisance alimentaire dans la région de Kédougou. Et le PADAER a aussi financé l'achat de matériel technique pour les producteurs, et je les encourage", a lancé M. Faye.

Il a demandé aux bénéficiaires de respecter leurs engagements et de prendre toutes leurs responsabilités pour le bon usage de ce financement en faisant surtout preuve d'une certaine discipline financière.