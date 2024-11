Mbour — Les maladies non transmissibles (MNT) représentent 53% des décès au Sénégal et constituent désormais "une menace sérieuse" pour la santé mondiale, a déclaré Samba Kor Sarr, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale.

"Les maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies respiratoires chroniques, constituent aujourd'hui une menace sérieuse pour notre population et notre système de santé", a-t-il dit.

Samba Kor Sarr présidait l'ouverture du premier cours national dédié aux maladies non transmissibles (MNT), lundi, à Mbour (ouest), lequel cours "répond précisément à ce besoin crucial d'intégration des MNT dans les soins de santé primaires".

M. Sarr, citant l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), souligne que ces pathologies sont "responsables de 74% des décès dans le monde et représentent 53% des décès au Sénégal".

Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, ce cours national "permet aux professionnels de santé d'acquérir des compétences et des connaissances actualisées, pour dépister, diagnostiquer, traiter et gérer efficacement ces pathologies et leurs complications".

"L'impact des MNT est d'autant plus préoccupant qu'elles affectent des personnes de tous âges, réduisent l'espérance de vie et engendrent des coûts économiques élevés pour notre société", a-t-il ajouté, non sans insister sur la nécessité d'intégrer pleinement la prise en charge des MNT dans nos soins de santé primaires".

Le premier cours magistral sur les MNT est organisé en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à travers le projet "Aaru ci MNT", pour une durée de cinq ans.

Il s'inscrit dans le cadre du renforcement de la mise en oeuvre du Plan national d'accélération de lutte contre les MNT.

"Il s'agit là de tout un processus qui va de la prévention à la gouvernance, en passant par la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge", a relevé Kanae Gougis, conseillère principale du projet "Aaru-ci MNT".