Ile Maurice: La danse contemporaine mise à l'honneur à Rodrigues

Après le succès retentissant de sa première édition en 2022, la Grace Dance School, sous la direction de Prudence Agathe Marie Dianola, revient avec une nouvelle édition du Festival Leritaz, qui se tiendra du 11 au 23 novembre 2024.

Ce festival vise à promouvoir la danse contemporaine à Rodrigues, en mettant en avant son importance dans le développement de l'industrie culturelle locale. Selon Dianola, ce festival est conçu pour offrir une plateforme de formation et d'expression aux jeunes danseurs de Rodrigues, allant des amateurs aux chorégraphes confirmés.

Cette deuxième édition du Festival Leritaz repose sur un thème fort et inspirant : «La Terre», symbolisant l'essence de la culture rodriguaise, marquée par la résilience et le travail acharné. Le festival ne se limite pas à la danse : une exposition parallèle intitulée «Mo Fer Twa Enn Desin?», par l'artiste Emmanuel Agathe, présentera des oeuvres de dessins et de sculptures, enrichissant l'expérience culturelle du public et apportant une touche visuelle qui complète le thème de cette année.

Des artistes de l'océan Indien

Dianola est entourée d'une équipe dévouée comprenant Anne Carole Speville, Jamie Flore, Emmanuel Agathe, Tolbize Jean Hughes Nathanaël, Frederick Potiron, Melissa Clair, Patricia Lisette, Mary Jane Perrine, Beauger Mélodie et Clédio Agathe, qui ont contribué activement à la mise en place de cet événement.

Le festival accueillera des invités de renom, notamment Mary Jane Perrine de Rodrigues, Ginaud Nicolas Clarice, Mathieu Joseph et Laeticia Mariette de Maurice, Ruth Barbe des Seychelles, ainsi que la Compagnie 3.0 de La Réunion, composée d'Édith Château, Cédric Marchais, Andréa Baptiste Martinez et Tristan Curco Llovera. Ces artistes offriront des ateliers et des spectacles, favorisant l'apprentissage et l'échange avec les talents locaux.

Pour clore cette semaine d'échanges et de créativité, une soirée de gala est prévue avec des performances de la Grace Dance School, de la compagnie Les Frères Joseph et Clarice Ginaud Nicolas, de Ruth Barbe et de la Compagnie 3.0. Ce moment de célébration permettra de mettre en lumière les progrès accomplis par les danseurs au cours du festival, et d'apprécier les liens créés entre les artistes des différentes îles.

La réalisation de cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien des parents des élèves de la Grace Dance School, ainsi que de nombreux sponsors. Parmi eux, l'Assemblée régionale de Rodrigues, Spoon Consulting, La Vanille Nature Park, All Sport, Z-Edge Printing Service, François Leguat Nature Reserve, Le Pandanus, Saveur Ltd, Hoareau Garage, et bien d'autres, originaires de Rodrigues, Maurice, du Canada, des Seychelles, et d'Australie.

Prudence Agathe Marie Dianola espère que cette deuxième édition apportera autant de satisfaction que la première, tant en termes d'acquisition de compétences en danse contemporaine qu'en expérience organisationnelle. Le Festival Leritaz s'affirme ainsi comme une étape clé pour le développement culturel et artistique de Rodrigues, en renforçant l'identité culturelle de l'île, tout en ouvrant ses portes à l'inspiration et au partage au-delà de ses frontières.