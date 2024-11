Ile Maurice: «Le peuple conclut que les dirigeants, vivant dans leur bulle, sont indifférents à notre souffrance»

interview

À quelques jours des élections législatives, Bruneau Laurette, activiste et politicien, nous livre ses espoirs et ses souhaits pour Maurice, ainsi que le travail accompli sur le terrain en cette période de campagne électorale par le Mouvman Bruneau Laurette. À découvrir également les grandes lignes du manifeste du parti.

À moins d'une semaine des élections générales, comment voyez-vous l'ambiance sur le terrain ?

À moins d'une semaine des élections, je constate qu'il y a une bonne ambiance sur le terrain. C'est comme si l'île Maurice était en fête. Les gens sont dans la joie. Dans les quartiers populaires, les voisins se réunissent et jouent à des jeux de société, comme si le subconscient des Mauriciens savait que l'heure était venue pour se soulager de nombreux fardeaux qui nous ont été imposés sans notre consentement. Mon équipe, le Mouvman Bruneau Laurette, et moi-même, nous nous joignons occasionnellement à ces multiples célébrations dans les rues de l'île Maurice, car nous partageons nous aussi ce même enthousiasme pour une île Maurice qui peut beaucoup mieux faire.

Quel est l'accueil que les gens vous réservent avec votre équipe ?

Le peuple mauricien est connu à travers le monde comme étant un peuple extrêmement accueillant. À l'opposé, il peut aussi repérer ceux qui abusent de sa générosité. Si vous voulez goûter à l'accueil chaleureux et encourageant que les gens ont pour notre équipe, nous vous invitons à nous accompagner un soir, car nous patrouillons les rues tous les jours, et c'est vers la tombée de la nuit, en rentrant du travail, que les gens sont les plus actifs dans leurs quartiers respectifs. Pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre, allez jeter un coup d'oeil sur notre page Facebook Mouvman Bruneau Laurette ou bien sur notre page TikTok pour vivre gratuitement, depuis le confort de votre salon, l'ambiance électorale que nous vivons. Chaque rencontre est une occasion de dialogues sincères où les gens expriment leurs espoirs, leurs préoccupations et surtout, leur désir de se libérer de ce climat de peur et d'insécurité installé au fil de ces 20 dernières années.

Le Mouvman Bruneau Laurette s'est joint à moi-même pour continuer l'approche de proximité, basée sur l'écoute active et la transparence, que j'ai commencée depuis 2018 à Maurice et qui semble résonner avec les attentes des habitants. Beaucoup se sentent enfin entendus, et cela crée une atmosphère d'authenticité et de confiance. Parfois, même un échange de regards suffit pour se comprendre. Bien sûr, nous rencontrons aussi quelques personnes sceptiques, mais cela fait partie du processus démocratique. Ces échanges nous enrichissent et nous permettent de répondre à des questions plus pointues, de manière honnête et accessible. En somme, cet accueil renforce notre détermination à continuer à être présents et à représenter les rêves de tous ceux qui veulent d'une île Maurice où il fait bon vivre.

Quels sont les principaux signes de l'usure du pouvoir ?

Techniquement, les signes primaires de l'usure du pouvoir se manifestent souvent par une déconnexion entre les dirigeants et la réalité quotidienne des citoyens. Nombreuses sont les personnes qui expriment un manque de confiance envers les institutions, estimant qu'elles manquent de transparence. Le sentiment d'un décalage entre les discours officiels et les réalités vécues par les citoyens peut être justifié. Les autorités sont souvent lentes, voire inefficaces ou contradictoires, dans leurs réactions face aux problèmes pressants, qu'il s'agit de l'emploi, de l'éducation, de l'accès aux soins de santé, du ravage de la drogue, de la montée du taux de criminalité ou encore de l'inefficacité de notre système judiciaire. Le peuple en conclut que les dirigeants, vivant dans leur bulle, sont indifférents à notre souffrance. La fréquence et la gravité des scandales de corruption constituent également un indicateur majeur de l'usure du pouvoir.

Plus le nombre d'affaires douteuses augmente, plus la confiance des citoyens diminue. Cela est tout à fait naturel. C'est bien pour- quoi les candidats du Mouvman Bruneau Laurette et moi-même avons eu le courage et l'audace de nous présenter pour les prochaines élections générales. Les signes nous parlent. Ils nous hurlent qu'il est plus que nécessaire de redonner une énergie nouvelle aux institutions et d'insuffler un vent d'évolution pour que le pouvoir se reconnecte avec les aspirations profondes du peuple. Il est temps d'instaurer une nouvelle culture de responsabilité et de proximité dans nos institutions, pour qu'elles redeviennent l'expression de la volonté et du bien-être du peuple.

Parlez-nous de votre manifeste.

Notre manifeste est le fruit d'une vision claire et ambitieuse pour l'avenir de notre pays, ancrée dans les réalités locales que nous observons sur le terrain et les besoins exprimés par les citoyens. Il repose sur plusieurs piliers fondamentaux qui visent à construire une société plus juste, plus solidaire et plus prospère pour tous. Pour une île Maurice égale ! Nous misons sur la transparence et la redevabilité. Nous croyons fermement que le pouvoir doit être au service du peuple. Cela signifie des institutions transparentes, des actions claires et un engagement à rendre des comptes. Nous voulons instaurer des mécanismes qui permettent aux citoyens de suivre de près les décisions et de s'assurer que les promesses soient tenues.

Nous visionnons une croissance économique inclusive. L'économie doit être une force positive pour chaque foyer. Nous nous engageons à stimuler la création d'emplois, à soutenir les petites et moyennes entreprises locales, et à encourager l'innovation, tout en veillant à une répartition équitable des ressources. Contrairement aux pratiques traditionnelles de ce pays, notre objectif est que chaque citoyen bénéficie des fruits de la croissance.

À la suite des épisodes du naufrage du Wakashio et au désastre écologique qu'il représentait, lorsque les citoyens m'ont fait confiance en s'engageant en tant que patriotes pour sauver la beauté que nous avons héritée, notre dévouement pour la préservation et la restauration de Mère nature ne s'est pas diminué. La protection de notre environnement n'est pas seulement un choix, mais aussi une responsabilité envers les générations futures et un symbole de gratitude envers nos ancêtres, qui nous l'ont transmis en bon état. Nous proposons des mesures pour préserver notre patrimoine naturel, encourager l'énergie responsable et garantir un développement durable. Nous devons agir comme les gardiens de cette île pour la transmettre en bon état aux générations futures, comme nos ancêtres l'ont fait avant nous.

Qu'attendez-vous de ces élections générales ?

Nous n'attendons rien du tout. En revanche, nous espérons que les électeurs saisiront l'opportunité historique qui se présente pour amorcer un véritable tournant dans notre évolution, en votant pour un changement profond et significatif, pour l'éradication de la classe politique actuelle, et pour ouvrir la gestion du pays à des citoyens issus de divers milieux sociaux. Nous espérons que cette élection servira de point de bascule pour restaurer la confiance des citoyens envers le gouvernement et les institutions publiques. Ce rééquilibrage doit passer par des actions concrètes qui témoignent de notre engagement envers la transparence et l'intégrité.

Nous souhaitons que, tous ensemble, nous fassions de cette élection le début d'une ère où les préoccupations des Mauriciens, qu'ils soient jeunes, moins privilégiés ou entrepreneurs, sont entendues et traduites en actions tangibles. Nous attendons des électeurs, par leur vote, qu'ils nous donnent les moyens de servir efficacement chaque segment de la population. Nous espérons que ce scrutin sera l'occasion d'unir toutes les communautés, pour que chaque citoyen se sente inclus et représenté. Nous voulons bâtir une société où chacun a un rôle à jouer dans le progrès et où les différences sont des forces, non des divisions. Nous aspirons à mettre en place une économie innovante, plus forte et plus inclusive, qui profite à tous et respecte notre environnement. Le temps est venu pour adopter des politiques adaptées à notre époque, pour créer des emplois durables et assurer une prospérité partagée.

Un mot pour la fin.

Ensemble, faisons de cette élection le point de départ d'un avenir où chaque Mauricien, peu importe ses origines ou ses croyances, trouve sa place et contribue à un projet commun. Nous avons la chance historique de bâtir une île Maurice qui nous ressemble, où chacun peut vivre dans la dignité, en paix et dans la prospérité. Marchons vers l'avenir avec courage et confiance pour faire de ce rêve une réalité. Merci pour votre confiance, votre soutien et pour votre détermination à créer un avenir meilleur. Le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir au peuple !