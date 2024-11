Ile Maurice: Les multiples casquettes de l'«Assistant Parliamentary Counsel» Dinay Reetoo

Selon les dernières bandes annonces diffusées par Missie Moustass, une série de révélations pourraient bientôt concerner Me Dinay Reetoo (photo), Assistant Parliamentary Counsel. Une bande sonore, qui selon le corbeau virtuel, promet des révélations autour de l'implication présumée de Me Reetoo dans plusieurs dossiers judiciaires sensibles.

Entre-temps, le nom de Me Reetoo circule actuellement dans d'autres enregistrements audios le liant à des affaires importantes telles que l'arrestation de Sherry Singh, l'affaire du vraquier MV Wakashio et d'autres dossiers marquants. En tant qu'Assistant Parliamentary Counsel, il représente le bureau de l'Attorney General (AG), ainsi que l'État dans des high profile cases devant la Cour suprême, y compris le procès controversé opposant le commissaire de police (CP) au Directeur des poursuites publiques (DPP), ainsi que le dossier du réenregistrement des cartes SIM.

Préoccupations

En sus d'être le chairman de la Financial Intelligence Unit (FIU), Me Reetoo est membre du conseil d'administration de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Bien que d'autres avocats du bureau de l'AG représentent l'ICTA dans l'affaire du réenregistrement des cartes SIM, contesté par l'avoué Pazhany Rangasamy, le fait qu'un membre de ce conseil d'administration soit également un représentant juridique du bureau de l'AG et de l'État dans des dossiers où l'ICTA est défenderesse suscite des interrogations sur un potentiel conflit d'intérêts.

Cette double casquette soulève des préoccupations : comment un membre du conseil d'administration de l'ICTA peut-il, en parallèle, être associé à la représentation des intérêts de l'État et du bureau de l'AG dans des procédures judiciaires où l'ICTA est directement impliquée comme partie défenderesse ?

Par ailleurs, le fait que Me Reetoo occupe aussi le poste de chairman de la FIU fait naître aussi de nombreuses interrogations. Traditionnellement, les fonctionnaires affectés au sein du bureau du DPP ou du bureau de l'AG ou dans n'importe quel département du service civil n'assument pas d'autres responsabilités dans des institutions publiques.

Me Reetoo est aussi impliqué dans de nombreux dossiers de haute importance pour l'État, en particulier ceux concernant la Constitution et les affaires publiques sensibles. Parmi les dossiers notoires, on compte sa représentation de l'État dans l'affaire constitutionnelle entre le CP et le DPP. Me Reetoo a également plaidé pour le ministère de la Santé en 2021 lors des révisions judiciaires liées à l'imposition de la vaccination obligatoire pour accéder aux établissements de santé et d'enseignement. De plus, il a représenté le Premier ministre dans la plainte constitutionnelle d'Arvin Boolell contre l'ancien speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, entre autres. L'Assistant Parliamentary Counsel occupe une place stratégique au sein de la scène juridique mauricienne.

Titulaire d'un LLB (Hons) de l'université de Warwick au Royaume-Uni, il a également obtenu le Bar Vocational Course à la Nottingham Law School et est membre de l'Honourable Society of the Middle Temple. Il a prêté serment au barreau britannique en 2002, puis au barreau mauricien, le 11 novembre 2003. Son intérêt pour le droit international est confirmé par un Graduate Certificate en études maritimes de l'université de Wollongong, en Australie.

Sa carrière dans le secteur public a démarré en avril 2004 lorsqu'il a été nommé Temporary State Counsel au bureau de l'AG. Au fil des années, il a été promu, devenant Principal State Counsel et enfin Assistant Parliamentary Counsel en mai 2021. Il est aussi présent sur la scène internationale en tant que co-président du Forum juridique sur la piraterie du groupe de contact sur la piraterie au large de la Somalie et siège à la Law Reform Commission, ainsi que sur le board de la Mauritius Revenue Authority.

Nous avons tenté d'avoir sa version, sans succès. Son retour est attendu.