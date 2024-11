Congo-Brazzaville: Santé - 7 305 athlètes amateurs et professionnels participent à une course contre les cancers

La société Congo Terminal a mobilisé 7 305 athlètes amateurs et professionnels de diverses nationalités issues des associations, écoles, entreprises publiques et privées autour de « Run in Pointe-Noire », une course à pied qui s'inscrit parmi les événements sportifs majeurs visant à créer une dynamique dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.

Organisé par la maison Everest media, la mairie de Pointe-Noire, le ministère des Sports et la Fédération congolaise d'athlétisme, « Run in Pointe-Noire » a pour objectif d'oeuvrer pour le bien-être de ses employés du groupe AGL, y compris de la population congolaise. « L'engagement de Congo Terminal à nos côtés a permis d'offrir aux Congolais un moment de détente, de cohésion en matière de santé. J'ai été impressionné par l'enthousiasme des équipes d'Africa Global Logistics (AGL) et Congo Terminal pour le sport et la lutte contre les cancers », s'est réjoui Sébastien Bottari, directeur général de l'agence Everest Media basée à Genève, en Suisse.

Il a souligné que la participation de plus de 400 collaborateurs inscrits volontairement constitue un record pour les entreprises partenaires. « Au sein de nos filiales, le sport a toujours été un bon levier pour la culture d'entreprise et notre engagement social. Tant pour le bien-être qu'il procure que par les barrières qu'il brise », a pour sa part indiqué Anthony Samsun, directeur général de Congo Terminal.

Pour cette première édition, la course a été organisée en trois formats, soit 3 km pour les adolescents, 5 km pour les femmes et 10 km mixte. Des parcours certifiés par World Athletics et l'African institute for mathematical sciences. Congo Terminal, filiale d'AGL, est l'opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe-Noire.

L'entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Elle mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l'environnement et de l'éducation.