Dakar — Près de 3000 artistes sont invités à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art), dont la cérémonie officielle d'ouverture sera présidée jeudi par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé, mardi, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

"Si je prends le nombre d'artistes officiels qui a été dénombré pour le IN, nous attendons 129 qui nous viennent de divers pays, particulièrement du Cap-Vert, des États-Unis [les deux pays invités d'honneur], mais aussi des autres pays africains et du reste du monde", a indiqué Mme Gaye dans un entretien accordé à l'APS.

Selon elle, si l'on y ajoute les artistes devant participer au Off, "nous pouvons dire que nous attendons autour de 3 000 artistes". Khady Diène Gaye signale également que certains de ses homologues, comme les ministres en charge de la Culture de la Guinée-Bissau et du Mali, sont aussi attendus au Dak'art 2024.

Elle assure que tout est fin prêt pour le démarrage effectif de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Les préparatifs vont bon train, "pratiquement toutes les oeuvres qui devaient être acheminées vers Dakar sont déjà là depuis quelques jours", a-t-elle ajouté. "Globalement, il y a une satisfaction. Certains artistes sont déjà là. Actuellement, je suis optimiste que ce sera une biennale bien réussie et très bien démocratisée", a confié la ministre.

Khady Diène Gaye estime que l'innovation majeure de l'édition 2024 du Dak'art sera "le parcours immersif et inclusif, qui permettra à bon nombre de visiteurs de pouvoir s'immerger et aussi d'effectuer des visites et d'avoir accès à certaines expositions".

"C'est tout le sens, tout l'intérêt vu le cachet démocratique accordé à cette biennale de Dakar qui en est à sa quinzième édition", a-t-elle indiqué.

Les sites des expositions officielles fin prêts

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture affirme avoir déjà visité les différents sites où doivent se tenir les expositions officielles. "Ils sont déjà prêts", a-t-elle rassuré. Elle s'est notamment rendue à l'ancien palais de justice du Cap manuel de Dakar, où se dérouleront plusieurs expositions officielles, notamment le volet "IN" avec ses 58 artistes sélectionnés.

La section design, qui n'a plus été en lice depuis quelques années, marque son retour avec le commissaire Ousmane Mbaye et l'hommage à la plasticienne sous-verre Anta Germaine Gaye. Elle dit avoir effectué aussi une visite au Musée des civilisations noires, où vont être logés les pavillons officiels des États-Unis, du Cap-Vert et du Sénégal.

"J'ai été aussi au niveau de la Galerie nationale d'art, où une exposition est prévue en hommage au défunt artiste Mamadou Ndoye Dout's. Il est prévu des expositions OFF dans les autres régions, par exemple à Mbour (Saly), Ziguinchor, Saint-Louis, etc. La mode sera présente avec un grand défilé préparé par la styliste Colé Sow Ardo le 23 novembre prochain, afin de montrer le développement de la mode", a-t-elle poursuivi.

Pour rendre l'évènement attractif, surtout pour les enfants, Khady Diène Gaye souligne qu'un coin des tout-petits a été aménagé au sein de l'ancien palais de justice du Cap Manuel afin d'imprégner très tôt les enfants aux oeuvres d'art et à la création artistique.