Afrique: Congo/Côte d'Ivoire - Cinq nouveaux accords agricoles signés

L'ouverture de la deuxième édition du forum économique Congo-Côte d'Ivoire a été marquée, le 5 novembre à Brazzaville, par la signature des accords notamment dans le domaine agricole. Les deux pays entendent renforcer leurs liens économiques en les élargissant aux secteurs tels que le tourisme, l'industrie, la recherche et la formation technique.

Le volume des échanges commerciaux entre le Congo et la Côte d'Ivoire s'est accru, passant de 12 milliards à 42 milliards F CFA, depuis le lancement de la première édition en 2023 du Forum économique, touristique et culturelle Côte d'Ivoire-Congo. La rencontre économique vise à permettre aux deux parties, d'après l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Touré Koné Maman, de présenter leurs opportunités d'affaires, de rapprocher davantage les chefs d'entreprise ivoiriens et congolais, ainsi que la collaboration entre les entités publiques de promotion des investissements.

Le secteur agricole demeure le pilier de la coopération entre les deux pays. Les cinq accords ont, en effet, été signés par l'Agence nationale d'appui au développement rural de Côte d'Ivoire avec la Chambre de commerce de Brazzaville, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, la direction générale de la diversification économique, l'Institut national de recherche agronomique du Congo et l'Organisation non gouvernementale Eden. Ces nouveaux engagements viennent s'ajouter aux 45 accords bilatéraux multisectoriels conclus précédemment par les parties.

Organisées sur le thème « Renforcement de la coopération économique, touristique et culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Congo », ces assises ont mobilisé dans la capitale congolaise les principaux acteurs du monde des affaires des deux pays. L'évènement coparrainé par le ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya, et le ministre d'État ivoirien chargé de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, a rassemblé les investisseurs, la Chambre de commerce de Brazzaville et celle de Côte d'Ivoire, considérées comme les ponts d'affaires entre les deux pays, de même que les agences de promotion des investissements, les instituts de recherche agronomique, les unions patronales...

Pour consolider ce pont business, les deux chambres consulaires ont mis en place des outils d'accompagnement des entreprises. L'un de ces outils est le Centre de médiation et d'arbitrage institué dans chacun des États pour trancher les éventuels litiges commerciaux, conformément au droit africain Ohada. Un autre progrès concerne la création des écoles professionnelles, d'après Paul Obambi, le président de la chambre consulaire de Brazzaville, dans le but de former de futurs champions de l'entrepreneuriat. « J'invite donc les jeunes à entreprendre, à prendre des initiatives et à être des créateurs d'emplois », a lancé le président de la Chambre de commerce de Brazzaville.

Ouvrant les travaux du deuxième forum, les ministres d'État Jean-Jacques Bouya et Kobenan Kouassi Adjoumani ont appelé à l'élargissement de la coopération bilatérale entre le Congo et la Côte d'Ivoire dans les domaines minier et pétrolier. Les deux pays devront s'atteler à améliorer le climat des affaires, en réduisant le délai de création d'entreprise, améliorant le cadre législatif... Ces problématiques feront l'objet de discussions en panels, des rencontres B to B, y compris des expositions qui vont permettre aux acteurs de montrer leur savoir-faire.