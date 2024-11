Afrique: Coopération - La Côte d'Ivoire souligne l'importance du forum économique, culturel et touristique

A l'occasion du lancement le 5 novembre à Brazzaville de la deuxième édition du forum économique, culturel et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Congo, la diplomate Ivoirienne, Touré née Kone Maman, a salué les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

« L'organisation de cette deuxième édition du forum placé sur le thème du renforcement de la coopération économique, touristique et culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Congo a pour but de rapprocher les principales institutions économiques et commerciales, les entreprises, ainsi que les investisseurs pour créer un cadre permanent d'échange d'idées et de saisir des potentielles opportunités d'affaires offertes par les deux pays », a déclaré l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo dans son discours.

« La Côte d'Ivoire, première puissance de la Cédéao, de l'Uemoa et leader dans le domaine agricole, et le Congo, porte d'entrée de l'Afrique centrale et leader dans le domaine de la préservation de la forêt, ont tous deux beaucoup à offrir à l'Afrique et au monde entier. Ils se doivent de développer davantage leur coopération, afin de la rendre plus dynamique », a-t-elle ajouté.

C'est dans le cadre de la mise en oeuvre de cette vision, a-t-elle rappelé, que l'ambassade de la Côte d'Ivoire, en collaboration avec la chambre de commerce et d'industries de Côte d'Ivoire, et la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers du Congo ont organisé la première édition en 2023, à Brazzaville.

La diplomate jvoirienne a fait savoir qu'à la suite de la première édition, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Congo, estimés à 12 milliards FCFA en fin 2022, sont passés à plus de 43 milliards FCFA. A ce jour, au total 45 accords ont été signés entre les deux pays.

« La visite d'Etat du président Denis Sassou N'Guesso en Côte d'Ivoire, en 2023, a été un moment fort de développement de la coopération entre les deux pays frères. Sans oublier les différentes autres missions effectuées réciproquement par les délégations des deux pays », a indiqué l'ambassadeur.

Pour elle, la deuxième édition du forum économique, culturel et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Congo sera une occasion d'analyser les moyens de renforcer leur coopération dans les secteurs de l'agriculture, de l'aquaculture et de l'enseignement professionnel.