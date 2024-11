Maroc: Le ministère s'engage à accélérer les projets d'énergies renouvelables en 2025 (Mme Benali)

Rabat — La ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a affirmé, mardi à la Chambre des Représentants, que son Département poursuivra son action en 2025, en vue d'accélérer le développement des projets relatifs aux énergies renouvelables.

Présentant le projet du budget sectoriel du ministère devant la Commission des infrastructures de base, de l'énergie, des mines et de l'environnement, Mme Benali a souligné que le processus d'accélération et de développement concerne les projets d'énergies renouvelables à travers l'exploitation d'une capacité supplémentaire d'environ 750 mégawatts à partir de sources propres, ainsi que l'octroi de licences pour une capacité électrique additionnelle à partir de sources renouvelables d'environ 315 mégawatts.

Il s'agit, en outre, d'accélérer la mise en oeuvre du projet de la centrale solaire "Noor Midelt" prévu en 2027, ainsi que d'autres projets programmés, dont le projet "solaire photovoltaïque" développé par le Groupe OCP et le programme solaire photovoltaïque "Noor Atlas", a-t-elle relevé.

La ministre a, dans ce sens, mis l'accent sur les chantiers de production électrique, notant que 9.614 mégawatts, pour une valeur de 87,9 milliards de dirhams (MMDH), sont prévus pour l'année 2027, dans le cadre d'un plan d'équipement national vert.

Elle a, ainsi, indiqué que son Département accompagnera le réseau électrique pour la transition énergétique, tout en renforçant l'intégration régionale des réseaux électriques, à travers la consolidation des investissements en matière de transport électrique, à même d'atteindre une intégration optimale des énergies renouvelables, reliant le Sud au Centre via une ligne de 3 gigawatts.

Elle a, également, mis en avant l'expérience qualitative visant à encourager les économies de consommation d'énergie, qui a permis de baisser la consommation à 40%.

S'attardant sur les programmes et les projets réalisés ou futurs dans le domaine de l'efficacité énergétique, Mme Benali a mis l'accent sur le lancement du programme d'appui à l'efficacité énergétique (2022-2026), avec le soutien de la coopération internationale, pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de dirhams (MDH), ciblant les secteurs du BTP, de l'industrie et de l'éclairage public, ainsi que la poursuite de la mise en oeuvre du programme de réhabilitation énergétique des mosquées, qui a permis la réhabilitation de plus de 6.000 mosquées au niveau national, économisant ainsi au moins 40%.

Selon la ministre, un système de mesure, de suivi et de vérification (MRV) est également en cours de développement pour poursuivre et surveiller l'efficacité énergétique au niveau national, ce qui permettra d'évaluer les programmes et les projets d'efficacité énergétique dans tous les secteurs vitaux de l'économie nationale.

Parmi ces projets, a-t-elle poursuivi, figurent aussi la formation de 800 acteurs nationaux et africains dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la décarbonation dans les secteurs énergivores, ainsi que la présentation d'un appui technique à de nombreux établissements publics pour mettre en oeuvre des projets visant à renforcer l'efficacité énergétique de leur flotte de transport.

S'agissant des perspectives d'exploration des hydrocarbures et des minéraux, Mme Benali a indiqué que le programme d'action 2025 dans le cadre du plan (2025-2027) comprend quatre projets d'exploration des hydrocarbures conventionnels, un projet d'exploration des hydrocarbures non conventionnels, outre un autre projet visant à déterminer l'extension du plateau continental atlantique.

Par ailleurs, la ministre a mis l'accent sur l'accompagnement de la mise en oeuvre des projets programmés par des particuliers pour atteindre des capacités de stockage supplémentaires, notant que depuis le début du mandat gouvernemental, l'exploitation de nouvelles capacités de stockage a dépassé un million de mètres cubes avec un investissement d'environ 2,8 MMDH, ainsi que l'achèvement de la réalisation des projets programmés par les particuliers d'ici fin 2024, visant t à augmenter la capacité de stockage de 69.000 mètres cubes avec un investissement d'environ 204 MDH.

Elle a révélé, dans ce sens, qu'une capacité de stockage supplémentaire d'environ 470.000 mètres cubes sera réalisée au cours des années 2025-2026, avec un investissement avoisinant 1,7 MMDH.

Concernant la nouvelle vision du développement des industries minières, elle a souligné que le ministère œuvrera pour intégrer la politique minière au sein de la stratégie nationale dédiée au développement industriel, augmenter les investissements en la matière, notamment dans la recherche, outre le développement d'un secteur minier résilient et la mise en place d'une stratégie confortant le positionnement régional et continental du Maroc dans ce domaine.

Quant aux programmes de développement durable, Mme Benali a mis en exergue la gestion intégrée des déchets et la promotion de l'économie circulaire, évoquant le programme de coopération internationale et le renforcement continu de la coopération africaine, notamment le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, l'initiative visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique et la recherche de nouvelles opportunités de coopération bilatérale et multilatérale, en vue de soutenir la mise en oeuvre de programmes nationaux dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.