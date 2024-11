Maroc: Lancement à Rabat de plusieurs projets d'accélération civique de la transition énergétique

Rabat — Une rencontre nationale dédiée au lancement de plusieurs projets d'accélération civique de la transition énergétique s'est tenue, mardi à Rabat, à l'occasion de la Semaine des villes durables 2024.

Organisée par l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) en collaboration avec l'Agence nationale pour l'efficacité énergétique (AMEE), sous le signe "Urgence d'accélérer la transition énergétique du Maroc", cette rencontre a été l'occasion de présenter les différents projets et inviter l'ensemble des parties prenantes étatiques et non étatiques dans le domaine des énergies à articuler leurs efforts en vue de concrétiser l'ambition du nouveau modèle de développement du Royaume à l'horizon 2025.

Ainsi, plusieurs organisations de la société civile environnementale locales, nationales et internationales et think-tanks ont présenté les résultats d'un travail collaboratif pour une coordination et intégration des actions qu'ils mèneront durant les trois prochaines années avec l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les partenaires nationaux et internationaux, pour accélérer la transition énergétique au Maroc.

Lesdits projets concernent notamment le projet local d'ingénierie technique et sociale d'efficacité énergétique au niveau de 150 ménages de Beni Mellal et Tata, le projet régional de transition énergétique décentralisée et participative et le projet "Service local énergie-climat: outil territorial impliquant la société civile catalyseur de la transition énergétique et climatique urbaine, au service du développement urbain intégré".

S'ajoute à ceci le projet de valorisation des énergies renouvelables pour une agriculture intelligente et durable, le projet national de dialogue et de plaidoyer, le projet méditerranéen de l'initiative "TeraMed", le projet d'Index "Indicateur de performance de la démocratie participative pour une transition verte, globale et résiliente, ainsi que le projet "Assurer une transition énergétique centrée sur les populations en Afrique".

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'AMEE, Mohammed Benyahya, a souligné que la société civile joue un rôle central dans la transition énergétique, notant que la réussite de cette transition repose grandement sur l'implication active de l'ensemble des citoyens.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance de mettre en place un large éventail de mesures pour sensibiliser la population aux enjeux de la transition énergétique, signalant que la mobilisation collective est essentielle pour garantir une transition juste et équitable.

M. Benyahya a particulièrement insisté sur la notion de sobriété énergétique, qui va au-delà de la simple réduction de la consommation, pour inclure une réflexion plus profonde sur le besoin réel des consommateurs. Il a appelé, à cet égard, à adopter une approche plus réfléchie et plus raisonnable de la consommation d'énergie, ce qui constitue un pas important vers une société plus durable.

Cette rencontre a, par ailleurs, été l'occasion de présenter la "Stratégie de développement bas carbone à l'horizon 2050", ainsi que l'initiative de la Plateforme d'accélération civique de la transition énergétique ouverte à tous (Pacte Energie Maroc), ses objectifs et ses perspectives.