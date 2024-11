Maroc: Fahs-Anjr/INDH - 27 projets d'un montant de 64 MDH en 2024

Tanger — Quelque 27 projets d'un montant global d'environ 64 millions de dirhams (MDH) ont été programmés, au titre de l'année 2024, dans la province de Fahs-Anjra, et ce dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Selon des données présentées par la Division de l'action sociale (DAS), lors de la réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH) de Fahs-Anjra, tenue mardi sous la présidence du gouverneur de la province, Abdelkhalek Marzouki, ces projets, répartis sur les quatre programmes de la troisième phase de l'INDH, sont à des phases avancées de réalisation.

Trois de ces projets, dotés d'une enveloppe budgétaire de 3,73 MDH, s'inscrivent dans le cadre du programme "Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", 11 projets (36 MDH) font partie du programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité", 6 projets (20,6 MDH) s'inscrivent dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", tandis que 8 projets (3,73 MDH) relèvent du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes".

Cette réunion a également été l'occasion pour les membres du CPDH d'approuver 24 projets dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la troisième phase de l'INDH, dont 21 (1,42 MDH) portent sur l'appui à l'entrepreneuriat, tandis que les projets restants ciblent le soutien à l'économie sociale et solidaire, notamment dans les domaines du commerce, des services et de l'artisanat.

%

Par ailleurs, les membres du CPDH ont décidé, à l'unanimité, de mettre fin à la convention de partenariat relative à l'appui à la généralisation des cours de soutien scolaire et d'accompagnement des élèves en difficulté dans la province, en raison de la non-réalisation des résultats escomptés.

Il a ainsi été décidé de réaffecter le budget alloué à cette convention pour financer le projet de réhabilitation des Dar Talib et Dar Taliba au niveau de la province, et de porter le budget mobilisé pour ce projet, qui s'inscrit de le cadre du quatrième programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, à un total de 1,8 MDH.

Il est à noter que cette réunion s'est déroulée en présence du directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et des membres du CPDH, dont des représentants des autorités locales, des chefs de services extérieurs et des représentants de la société civile.