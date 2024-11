Maroc: Les chambres de commerce de Souss-Massa et de Dakar scellent leur partenariat

Dakar — La Chambre de commerce, d'industrie et de services Souss-Massa (CCIS-SM) et la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) ont signé mardi dans la capitale sénégalaise un protocole d'accord en vue de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Paraphé par le président de la CCIS-SM, Said Dor, et son homologue de la CCIAD de Dakar, Abdoulaye Sow, ce protocole d'accord vise à promouvoir le partenariat entre les deux parties et à instaurer des relations fondées sur le co-développement.

Il tend à établir une coopération entre les deux parties axée sur la promotion des opportunités d'investissement, des échanges commerciaux et la conclusion de partenariat dans les domaines économique, du tourisme, de formation et de la culture.

Lors de cette cérémonie, l'accent a été mis sur les potentialités économiques et les opportunités d'investissements de la région Souss-Massa, ainsi que sur les secteurs qui façonnent l'économie locale particulièrement l'agriculture, la pêche et le tourisme, outre les ressources naturelles abondantes.

S'exprimant à cette occasion, M. Said Dor, a souligné que l'histoire des relations entre le Maroc et le Sénégal est ancienne et riche et repose sur des valeurs partagées de fraternité, de respect mutuel et de coopération, relevant que les deux pays ont toujours su maintenir un dialogue sincère et constructif, soutenu par des liens culturels profonds et une solidarité historique.

%

Cet héritage commun, bâti au fil des siècles, s'est consolidé au cours des dernières décennies grâce aux échanges diplomatiques et aux initiatives bilatérales portées par les deux nations, a-t-il poursuivi.

De son côté, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a souligné l'importance de la visite de la délégation de CCIS-SM au Sénégal destinée à consolider les liens de partenariat avec ce pays, dans divers secteurs économiques, dont le BTP, la pharmaceutique et l'agroalimentaire, soulignant que cette coopération s'inscrit dans la Vision de SM le Roi Mohammed VI et du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour une coopération interafricaine, inclusive et fondée sur une approche gagnant-gagnant.

Mettant en valeur la teneur du discours royal prononcé en 2016 depuis Dakar à l'occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte, M. Naciri a fait noter que le choix de ce lieu reflète " la place particulière qu'il occupe en Afrique, grâce à son modèle démocratique et à la fraternité qui lie nos peuples" .

Dans cette lignée, a-t-il rappelé, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont récemment souligné l'importance des secteurs privés marocain et sénégalais dans le développement de des relations bilatérales, évoquant à cet égard la réunion prochainement de la Commission mixte Maroc-Sénégal, qui est à même de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays.

Le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, a quant à lui, fait observer que la région de Souss-Massa recèle d'importantes potentialités économiques basées essentiellement sur trois secteurs que sont l'Agriculture, la Pêche et le Tourisme, précisant que de par son climat, son relief diversifié, son patrimoine historique et culturel et ses plages étendues, elle est aujourd'hui la nouvelle destination internationale privilégiée, la première au niveau national et la plus dynamique au Maroc sur le plan économique.

La position géographique stratégique du Sénégal lui confère une ouverture sur le monde et une facile accessibilité sur le plan économique, a-t-il ajouté, notant que l'environnement des affaires est aussi en constante amélioration et fait du Sénégal une destination sûre pour les investissements.

Lors de son séjour au Sénégal, la délégation marocaine formée de plus de 30 chefs d'entreprises, et qui a visité lundi la Zone économique spéciale Diamniadio, située à 30 Km de Dakar, doit se réunir avec des hommes d'affaires sénégalais dans la perspective de la signature des conventions de partenariats. Elle aura aussi des entretiens avec des responsables sénégalais et avec des opérateurs économiques à Thiès.