Congo-Brazzaville: 38e Journée nationale de l'arbre - Deux millions d'essences seront plantées ce mercredi

L'opération de planting d'arbres va se dérouler, ce 6 novembre, dans les principales artères des villes du pays, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire. Dans un message du gouvernement délivré le 5 novembre, la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a appelé les jeunes à participer « massivement » à l'événement.

La célébration de la Journée nationale de l'arbre de cette année est axée sur la durabilité des villes, avec les enjeux environnementaux. Le thème de l'édition, « Mobilisons-nous : deux millions d'arbres pour des villes vertes et durables », traduit l'engagement des autorités pour la préservation de l'environnement. Le planting d'arbres en milieu urbain contribue, d'après la ministre de l'Économie forestière, à embellir les espaces de vie et à améliorer la qualité de l'air ainsi qu'à lutter contre l'érosion dans les villes et quartiers.

«En plantant deux millions d'arbres, nous posons un geste concret qui nous plongera au coeur de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, et qui marquera à jamais notre génération et les générations futures. Pour cette année que le président de la République a dédiée à la jeunesse, les jeunes sont placés au coeur de l'action, de cette initiative qui va s'étendre sur une décennie », a déclaré Rosalie Matondo, rappelant les différentes actions menées par le gouvernement au niveau local et international à l'instar de la récente Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement.

La décennie de l'afforestation et du reboisement 2025-2035, a indiqué la ministre de l'Économie forestière, exige de chacun des engagements pour l'augmentation des superficies forestières nationales et la restauration des forêts, pour la protection de la forêt et la lutte contre le changement climatique et pour en faire une opportunité, à travers des plantations multi-usages (bois, miel, huilles essentielles).