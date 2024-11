Togo: Transparence et responsabilité - Le pays progresse dans son évaluation PEFA

Le Togo a conclu et dévoilé mardi sa troisième évaluation PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability, soit Dépenses publiques et responsabilité financière), couvrant la période de 2019 à 2021.

Ce rapport, très attendu, vise à fournir une analyse objective et détaillée du système de gestion des finances publiques du pays, en mettant en lumière les progrès accomplis et les domaines nécessitant des améliorations.

L'évaluation PEFA est réalisée tous les quatre ans à la demande du pays concerné, permettant d'évaluer la transparence et la redevabilité du gouvernement envers ses citoyens.

Le rapport PEFA révèle une évolution rapide du système de gestion des finances publiques.

En effet, les résultats montrent une amélioration notable par rapport à l'évaluation précédente de 2016. Alors que les notes supérieures à la moyenne étaient rares en 2016, elles sont devenues majoritaires.

Sur les 31 indicateurs analysés, 17 (soit 55 %) ont vu leur note progresser, attestant des avancées significatives réalisées par le Togo en matière de gestion publique.

Les améliorations sont particulièrement perceptibles dans les phases initiales de la préparation budgétaire, notamment en ce qui concerne la fiabilité du budget. Toutefois, le rapport souligne que des marges d'amélioration subsistent, en particulier au niveau du système de supervision et d'audit externe, essentiel pour garantir l'intégrité et la transparence de la gestion des fonds publics.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, a exprimé sa satisfaction quant à cette troisième évaluation, en soulignant l'ambition du Togo d'aller au-delà des évaluations classiques. En effet, en plus de l'évaluation standard sur la gestion des finances publiques, le Togo a également mené des évaluations ciblées sur les dimensions genre et climat.

'Avec ce troisième PEFA, le Togo a été particulièrement ambitieux. C'est une illustration de la priorité accordée à ces deux dimensions dans la mise en oeuvre de la politique publique. En outre, c'est une fierté pour notre pays car il a été le premier Etat africain à réaliser un PEFA intégrant ces deux dimensions', a déclaré le ministre.

Cette initiative témoigne de l'engagement de Lomé à aligner sa politique publique avec les enjeux globaux actuels, notamment l'égalité des genres et la lutte contre le changement climatique, et à s'inscrire dans les standards internationaux en matière de gestion publique.

La présentation des résultats de cette évaluation a eu lieu lors d'un séminaire de dissémination organisé en présence de partenaires techniques et financiers, dont l'équipe Europe (Union européenne, France, Allemagne, Luxembourg). L'UE a financé cette évaluation.

Vers une stratégie renforcée des finances publiques

Gwilym Jones, l'ambassadeur de l'Union européenne, a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées et à la tenue de ce séminaire.

Le rapport PEFA servira de base pour l'élaboration d'une nouvelle Stratégie de Gestion des Finances Publiques, accompagnée d'un plan d'actions. Cette stratégie vise à renforcer l'efficacité de la gestion des finances publiques au Togo, tout en s'assurant que les ressources publiques soient utilisées de manière optimale pour répondre aux besoins des citoyens.

Cette évaluation marque un tournant pour le Togo, en fournissant des repères essentiels pour des réformes futures et en consolidant l'engagement du pays en faveur de la transparence et de la responsabilité financière.

'Face aux nombreux besoins de nos populations dans un monde confronté à des chocs dont les plus récents sont la crise sanitaire, la guerre en Ukraine les objectifs de développement et de réduction de la pauvreté ne pourront être atteints que par une gestion rigoureuse de nos finances publiques', a rappelé M. Barcola.

Le PEFA est un cadre international d'évaluation de la performance des systèmes de gestion des finances publiques d'un pays.

Créé en 2001 par des partenaires internationaux comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), l'Union européenne et d'autres institutions, le PEFA fournit une méthodologie rigoureuse et standardisée pour analyser la gestion financière publique et guider les réformes nécessaires.

Le cadre est aujourd'hui un outil essentiel pour évaluer et améliorer la gestion des finances publiques.

En renforçant la transparence, la redevabilité et l'efficacité, il permet au gouvernement togolais de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens.