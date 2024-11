Sénégal: La fondation 'Innopraktika' offre une médiathèque à l'UCAD pour le développement des ARTs et des lettres russes

Dakar — La Fondation russe, Innopraktika , a offert une médiathèque à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop, en vue de renforcer la coopération universitaire et d'établir un dialogue culturel entre la Fédération de Russie et le Sénégal, a appris l'APS des initiateurs.

"Cette médiathèque est pour tous ceux qui s'intéressent à la culture russe, à son histoire et à tous ceux qui ont envie d'apprendre la langue russe, un moyen de dialogue et d'échanges culturels", a notamment déclaré la directrice adjointe de la Fondation Innopraktika, Natalya Popova.

La médiathèque va permet "d'établir un dialogue culturel entre la Fédération russe et le Sénégal", a-t-elle souligné lors de la cérémonie d'inauguration. Cemme-ci s'est déroulée en présence du recteur par intérim de l'UCAD, Aminata Niang Diène, de l'ambassadeur de la fédération de Russie au Sénégal, Dimitry Kourakov, du secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Khare Diouf.

Exprimant sa fierté pour cette réalisation dont il espère qu'il permettra de développer les relations entre les deux pays, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, Dimitry Kourakov, a offert à la médiathèque un lot de plus de 1500 livres.

Ce centre de documentation va "oeuvrer pour le développement des arts, des lettres et de la culture, en permettant aux enseignants et aux étudiants d'avoir un cadre d'expression et de comprendre les enjeux économiques et géopolitiques de la Russie," a pour sa part relevé le recteur par intérim de l'UCAD.

Aminata Niang Diène a aussi évoqué la "consolidation du partenariat académique" entre les deux pays à travers cette médiathèque.

"Les efforts techniques et financiers qui ont été consentis pour la réalisation de cette infrastructure à la fois pédagogique et didactique sont appréciés à leur juste valeur", a encore fait valoir Mme Diène.

Le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Alioune Badara Kandji, s'est félicité de cette infrastructure, parlant d'un don qui permettra de poursuivre "notre politique de diversification des méthodes d'enseignement et d'apprentissage".

La médiathèque va contribuer à "davantage rendre dynamique notre partenariat très intéressant avec les universités russes", a ajouté le professeur Kandji.

Venu représenter le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Khare Diouf, s'est félicité d'un nouveau jalon qui consacre "l'ancienneté et le dynamisme des relations entre le Sénégal et la Fédération de Russie.

"L'inauguration de cette belle infrastructure mise à la disposition du Sénégal par la Russie à travers la fondation Innopraktika, témoigne largement de la qualité et de l'excellence de ces relations", a-t-il souligné.