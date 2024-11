Afrique de l'Ouest: 45 journalistes sélectionnés pour la deuxième phase de la bourse de journalisme sur les infrastructures publiques numériques

communiqué de presse

Quarante-cinq journalistes, représentant 45 organes de presse issus de quatre pays, ont été sélectionnés pour participer à la deuxième phase du programme de journalisme sur les infrastructures numériques publiques, un projet initié par la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) et Co-Develop.

Cette nouvelle phase s'appuie sur les acquis de la première édition et vise à renforcer les compétences des journalistes choisis en leur fournissant les outils nécessaires pour produire des reportages ou articles percutants et documentés sur les infrastructures publiques numériques (IPN) et les biens publics numériques (BPN). Les pays concernés par le projet, notamment le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo, ainsi que l'ensemble de la région ouest-africaine bénéficieront de cette initiative.

La bourse de journalisme sur les IPN, une initiative menée par la MFWA et Co-Develop, a pour ambition de sensibiliser davantage le public et de promouvoir l'accès à l'information en ce qui concerne les biens publics numériques. Elle vise également à garantir que l'adoption et la mise en oeuvre des IPN en Afrique de l'Ouest soient inclusives, sûres et équitables.

Après un processus de sélection rigoureux, 45 journalistes, dont 28 hommes (62 %) et 17 femmes (37 %), ont été retenus parmi les 291 candidatures reçues pour cette prestigieuse phase de la bourse.

Le programme de la bourse se déroulera du 6 novembre 2024 au 31 janvier 2025, suivi d'activités post-bourse jusqu'en avril 2025. Durant cette période, les journalistes bénéficieront de formations approfondies sur les IPN et BPN, ainsi que d'un appui éditorial pour les aider à produire et publier des articles (reportages) de fond et rigoureusement documentés. En outre, ils auront accès à un site web dédié, leur offrant des ressources complémentaires sur les IPN et les BPN, ainsi qu'un réseau dynamique d'anciens boursier du programme.

Chaque boursier recevra une allocation mensuelle de 250 dollars durant les trois premiers mois de la bourse, afin de faciliter sa participation. Les organisations médiatiques respectives bénéficieront également d'un soutien financier de 1 000 dollars dans le cadre du programme de partenariat éditorial de cette initiative, pour encourager la production et la publication de reportages relatifs aux IPN et BPN.

Des subventions pour la production de reportages ou d'articles, ainsi que des bourses de déplacement, seront aussi offertes aux journalistes les plus méritants afin qu'ils puissent participer à des formations ou conférences internationales, enrichissant ainsi leur expertise sur les enjeux des IPN/BPN.

Tout au long de la bourse, chaque boursier est tenu de produire au moins deux articles (ou reportages) sur les IPN et BPN par mois et de soumettre au moins trois reportages (ou articles) percutants d'ici la fin de la bourse. Les articles rédigés seront publiés par les organes de presse des boursiers, et les journalistes qui auront complété le programme avec succès recevront une attestation de mérite.

Veuillez trouver ci-dessous la liste des lauréats de la bourse de journalisme DPI 2024/2025 :

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la MFWA à l'adresse info[@]mfwa.org ou Vivian Affoah à l'adresse vivian[@]mfwa.org et Dora Boamah Mawutor à l'adresse dora[@]mfwa.org.