Algérie: AND - Accompagnement spécial pour les étudiants et les porteurs de projets intéressés par la gestion intégrée des déchets

Alger — L'Agence nationale des Déchets (AND) a consacré un programme prévoyant l'accompagnement des étudiants et des porteurs de projets intéressés par la gestion intégrée des déchets, a indiqué mardi un responsable à l'AND, soulignant que l'agence avait conclu, à cet effet, près de 30 accords avec les universités et les écoles supérieures.

Dans une déclaration à l'APS, en marge d'une journée d'information sur "le développement durable et la gestion innovante des déchets urbains : défis et solutions", organisée par l'AND, en collaboration avec le Laboratoire de Recherche et d'Etude en Aménagement et Urbanisme, à l'Université des sciences et technologies (USTHB) "Houari Boumediene", Mme Akila Boudraa a fait savoir que l'Agence avait tracé "un programme national visant à accompagner les étudiants des différentes universités nationales et écoles supérieurs en matière de gestion et de valorisation des déchets, ainsi que dans leurs études et projets, outre la concrétisation de leur idées sur le terrain", relevant que "166 étudiants ont été encadrés au titre de l'année passée"

"L'accompagnement des étudiants intervient en application des trente (30) accords conclus par l'AND avec les différentes universités et écoles supérieurs", a ajouté l'intervenante, précisant que d'autres accords seront prochainement conclus dans ce cadre.

%

L'encadrement et l'accompagnement incluent, entre autres, l'élaboration d'études communes par l'Agence et les étudiants, en vue de développer des solutions aux problématiques liées aux déchets et l'association des étudiants aux sorties, afin de leur permettre de découvrir de près l'activité de gestion des déchets.

Par ailleurs, la journée d'information qui s'est déroulée en présence d'experts, de chercheurs, et d'acteurs locaux dans le domaine de la gestion des déchets, a permis d'exposer et de débattre les défis majeurs et les perspectives du domaine de la gestion des déchets en Algérie, en vue de parvenir à des solutions réalisables sur le terrain, outre la présentation des plus importantes techniques et moyens technologiques innovants de gestion durable des déchets.

Dans sa communication sur "les technologies modernes d'enfouissement technique et leur impact sur la gestion des déchets", la Directrice du Laboratoire de Recherche et d'Etude en Aménagement et Urbanisme de l'USTHB, Pr Leila Abbas Mansour, a affirmé que le tri des déchets contribuera à la réduction de leur volume au niveau des décharges publiques.

Selon les explications fournis, cet évènement intervient conformément à la politique du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables relative à la promotion des différentes activités visant à optimiser la gestion intégrée des déchets.

Evoquant d'autres mécanismes majeurs de gestion durable des encombrants, l'organisatrice de cette journée d'information, Mme Amel Baaziz a souligné, de son côté, la nécessité de créer des startups spécialisées dans le domaine de la gestion de ce type de déchets, assurant que ces dernières contribueront à la création d'emplois et au renforcement de l'économie circulaire en Algérie.