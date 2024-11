Algérie: Pêche - Badani réaffirme l'attachement de son secteur à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de transparence et de prévention contre la corruption

Alger — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a affirmé, mardi à Alger, que son secteur était engagé à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, à travers la participation aux concertations nationales et aux différents ateliers visant le développement de mécanismes exécutifs pour sa mise en oeuvre, indique un communiqué du ministère.

Présidant l'ouverture d'un atelier sur la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, au siège du ministère, M. Badani a précisé que le secteur de la Pêche avait contribué à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, à travers sa participation aux concertations nationales et aux différents ateliers relatifs au développement de mécanismes exécutifs pour la mise en oeuvre de ses objectifs, d'autant plus que l'Algérie avait placé la mise en oeuvre de cette Stratégie comme priorité, tel que prévu dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la moralisation de la vie publique l'un des principaux axes de ses engagements.

L'atelier a été organisé, selon le ministre, dans le but de faire connaître les dispositions de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que pour élaborer un plan pour le développement de mécanismes à même de mettre en oeuvre sa teneur au niveau des différents structures et établissements du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, mais aussi pour formuler des recommandations portant mesures pratiques, en vue d'organiser les structures concernées et leur permettre d'accomplir leurs missions de manière plus efficace, selon la même source.

L'organisation de l'atelier s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des axes et des dispositions de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dont la mise en oeuvre est assurée par la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), en coordination avec les différents départements ministériels, selon le ministre.