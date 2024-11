Afrique Australe: La RDC prête à jouer un rôle de premier plan dans la dynamique d'atteinte des objectifs du COMESA

Le 23 -ème sommet du Marché commun de l'Afrique Orientale et Australe (Comesa) s'est tenu à Bujumbura sous le thème : " Accélérons l'intégration par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat de l'exploitation minière et du tourisme "

Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture le jeudi 31octobre, le président Félix Tshisekedi a affirmé que la RDC se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans la dynamique d'atteinte des objectifs du Comesa.

Par ailleurs ayant également pris part à ces assises, le ministre de l'Intégration régionale et celui du commerce extérieur ont respectivement évoqué l'apport de la RDC dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'intégration régionale, ainsi que la RECOS qui vise à simplifier les procédures de dédouanement et la réduction du coût des transactions commerciales, permettant ainsi aux petits commerçants transfrontaliers de bénéficier des droits de douane et du passage rapide et clair entre la RDC et le Burundi

Les auditeurs ont débattu avec Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.

