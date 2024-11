Madagascar: Cabaret - Mia et Farakely en duo

Mia et Farakely ont bel et bien des points communs. Elles sont deux adeptes des chansons d'amour, c'est naturellement qu'elles se partagent la scène. Vendredi, c'est comme une évidence qu'elles retrouveront les noctambules au Piment Café Behoririka. Il va de soi que le répertoire se fera avec les chansons d'amour des deux chanteuses. Entre les Fitia mangina, Ry aiko, Rotsirotsy de Farakely mais aussi Anjarako, Topimaso et Nofy de Mia, le public aura son compte de soirée à l'eau de rose.

À savoir que l'une comme l'autre, met un point d'honneur aux rencontres avec leurs inconditionnels. Perfectionnistes comme elles sont, elles ont toujours habitué les spectateurs à des shows dignes de ce nom, autant dans les grandes salles de spectacles que dans des endroits plus restreints. Toujours entourées de musiciens professionnels, leur notoriété n'est pas volée. De même, l'ambiance « amour et eau fraîche » apporte une bonne dose de romantisme et de douceur pour les âmes fleurs bleues. Une rare occasion de voir les deux artistes se partager le micro au gré des slows.