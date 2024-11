Madagascar: Nutrition et santé communautaires - Harmoniser les interventions multisectorielles

Si la multisectorialité de la nutrition en général et de la nutrition communautaire en particulier, est admise par tous les acteurs engagés dans ce vaste domaine, elle n'est pas encore sur la meilleure voie en termes d'harmonisation des actions.

Harmoniser les interventions multisectorielles au niveau des sites communautaires de nutrition, telle que le recommande le Plan National d'Action Multisectorielle pour la Nutrition (PNAMN). Tel était l'objet de la récente table ronde au sujet de la nutrition communautaire et la santé communautaire, tenue la semaine dernière sous la houlette de l'Office National de Nutrition (ONN) et avec l'appui technique et financier d'Action contre la Faim.

Pour rappel, la mise à jour de la Politique Nationale de Nutrition (PNN), pour la période 2022-2030, a permis d'adopter une approche systémique pour la nutrition, déclinant les grands axes servant de cadre à toutes les interventions en nutrition au niveau local, donnant ainsi naissance au PNAMN. Pour la période 2022-2026, le PNAMN inclut l'amélioration de la survie des mères et des enfants et le développement optimal de leurs potentialités physiques et intellectuelles, ainsi que la promotion de leur santé et de leur bien-être à travers des interventions multisectorielles. Les sites communautaires de nutrition offrent, à ce titre, des interventions de santé à fort impact bénéficiant de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Cependant, l'harmonisation des actions reste un défi majeur. C'est dans l'optique d'enclencher la vitesse supérieure en termes d'harmonisation des interventions qu'a ainsi été organisée la table ronde de la semaine dernière.

A noter que le Plan National d'Action pour la Nutrition (PNAN III 2017-2021) comprenait une cartographie des intervenants et interventions en nutrition, publiée en 2020, et révélant 7 ministères, 15 catalyseurs, 41 exécutants et 27 bailleurs de fonds ayant contribué à la mise en oeuvre des 24 Actions Clés de Nutrition, soutenu par 23 mécanismes de mise en oeuvre. Les directions régionales de la santé publique sont particulièrement impliquées dans ces actions à travers les communautés et les formations sanitaires, avec 54% des actions couvrant plus de 30% de leurs cibles.

La table ronde a permis aux intervenants d'évoquer leurs méthodologies d'intervention et les problématiques rencontrées, et de formuler des recommandations communes dans l'objectif de renforcer ce cadre d'harmonisation des interventions au niveau du site communautaire. La démarche implique la mise en place d'une plateforme de discussion et d'échanges en vue d'asseoir une harmonisation d'interventions et de systèmes de suivi conjoint. Tout cela afin d'évaluer les résultats des actions intersectorielles menées au niveau communautaire.