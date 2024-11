Madagascar: OIT/RJSET - Priorisation de l'emploi et du travail décent

Depuis 9 ans, le Bureau de l'OIT à Antananarivo et le réseau national de journalistes RJSET (Réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail) travaillent de concert pour promouvoir l'Agenda du travail décent à Madagascar. Convaincus que les médias sont essentiels pour éduquer le public sur l'importance du travail décent, un pilier pour la paix, la sécurité et une croissance économique durable.

2015

Créé en 2015, le RJSET compte aujourd'hui 72 journalistes motivé-e-s et engagé-e-s. Leur communication a influencé des décisions majeures et informé le public sur la situation de l'emploi et du monde du travail à Madagascar. Mirana Solofonanahary, Présidente du réseau a, quant à elle, souligné le fait que le RJSET, en tant que force motrice, doit continuer à jouer un rôle clé dans l'accompagnement des initiatives locales et nationales pour promouvoir un environnement de travail sûr, équitable et respectueux des droits de tous les travailleurs.

Différents projets

Cette année, avec l'appui financier des différents projets de l'OIT dont les projets HIMO, VZF, ProAgro Youth, Ecolangouste Sud, Better Work, Entr'Alliance et Trade for Decent Work, l'assemblée générale s'est tenue dernièrement à Ambanja et Nosy Be , une opportunité pour promouvoir la sécurité et la santé au travail, la création d'emplois décents selon l'approche HIMO de l'OIT, l'emploi des jeunes, et les nouvelles technologies. A signaler que Madagascar possède son Programme pour la promotion du travail décent avec deux principales priorités : (i) la création d'emplois décents et productifs et (ii) l'amélioration et l'extension de la protection sociale pour tous les travailleurs et travailleuses et amélioration de la sécurité et santé au travail dans les entreprises.

"Nous devons travailler main dans la main avec les différentes parties prenantes, y compris le Gouvernement, les employeurs, les syndicats des travailleurs et bien sûr, les médias pour la réalisation de ces objectifs. Les médias jouent un rôle vital dans la sensibilisation et l'éducation du public, et je tiens à saluer votre engagement à cet égard. », a déclaré M. MUIA, Directeur du Bureau de pays de l'OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles lors de la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale du RJSET le 29 octobre 2024. Pour enfin, ensemble pouvoir faire une différence durable pour les hommes, les femmes et les jeunes de Madagascar.