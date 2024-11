Afrique: Parlement panafricain - « Défendre le programme du continent dans les forums mondiaux »

Le président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours puissant sur l'état de l'Union au Parlement panafricain, appelant l'organe législatif à renforcer son rôle de porte-parole de l'Afrique pour l'unité, le progrès et les aspirations communes.

S.E. Faki Faki a salué les efforts du Parlement pour promouvoir des initiatives telles que la zone panafricaine de développement et a souligné son rôle essentiel dans la paix et la sécurité continentales. Il a reconnu : « Grâce à des efforts importants, nous avons travaillé à mettre fin aux hostilités et à promouvoir la mise en oeuvre de la Convention panafricaine, en veillant à ce que les décisions reflètent les ambitions de notre peuple ». Le président a appelé le Parlement à s'engager dans des partenariats stratégiques pour amplifier la voix de l'Afrique sur la scène internationale, soulignant la nécessité d'une vision cohérente et unie qui transcende les intérêts nationaux et défend le programme du continent dans les forums mondiaux.

Maturité

Tout en soulignant les progrès, il a mis en garde contre le déclin croissant du panafricanisme, notant que la résurgence des particularismes et des divisions communales affaiblit notre identité commune et limite notre force collective. Il a exhorté le Parlement à raviver l'esprit du panafricanisme et à servir de phare pour les générations futures. En terminant, alors qu'il s'apprête à terminer son mandat, Faki a exprimé sa confiance dans l'avenir de l'institution, déclarant : « Le Parlement panafricain a atteint sa maturité institutionnelle et est prêt à se transformer en un organe législatif doté de pleins pouvoirs, assurant une Afrique plus forte et plus unifiée ». Notons que Madagascar a été représenté lors de cette rencontre du parlement panafricain.