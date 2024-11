Afrique: Barea/Éliminatoires CAN 2025 - Sept joueurs en regroupement à Mahamasina

Les Barea ont débuté leur préparation pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sept joueurs sont déjà en regroupement au Stade annexe à Mahamasina.

Les Barea de Madagascar ont entamé leur préparation pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. À quelques jours des confrontations cruciales face à la Tunisie et les Comores, sept joueurs ont rejoint le Stade Annexe à Mahamasina, pour démarrer leur préparation. Ce regroupement a été annoncé par la Fédération malgache de football (FMF), qui précise que ces joueurs sont actuellement à Madagascar et ont été convoqués par le sélectionneur Roro Rakotondrabe.

Les premiers à se mettre au travail sont Njiva Rakotoharimalala, Ibrahim Amada, Elysée Tony Randriamanampisoa, Tantely Avotriniaina Rabarijaona, alias « Dadafara », Lalaina Olivier, Nina Rakotohasimbola et Rado Rabemanantsoa. Ces joueurs ont participé à leur premier entraînement ce mardi. Le staff technique met tout en oeuvre pour affiner la forme physique et tactique des joueurs avant le départ pour l'Afrique du Sud. La liste officielle des joueurs convoqués pour ces rencontres importantes, qui opposeront Madagascar à la Tunisie le 14 novembre et aux Comores le 18 novembre, sera publiée prochainement. Lors des précédentes fenêtres internationales, les sélections avaient vu leur liste dévoilée en début de regroupement, notamment lors de la préparation au Maroc.

Décisif

Les deux derniers matchs des éliminatoires s'annoncent décisifs pour la qualification des Barea à la CAN 2025. Après une campagne marquée par des hauts et des bas, les hommes de Rakotondrabe sont déterminés à défendre leurs chances et terminer la phase qualificative sur une note positive. Le premier défi se déroule à Pretoria, en Afrique du Sud, où Madagascar rencontrera la Tunisie le 14 novembre prochain. Cette rencontre sera un véritable test pour les Barea, qui chercheront à prendre leur revanche après une défaite 1-0 lors du match aller. Quelques jours plus tard, le 18 novembre, les Barea affronteront les Comores pour la dernière journée des éliminatoires.

Ce match, qui se jouera dans un lieu encore à confirmer, sera l'occasion pour Madagascar de tenter de redorer le blason. Lors du match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 1-1, et cette nouvelle confrontation sera un moment clé pour les Malgaches. Ainsi, avec ces deux confrontations à venir, la qualification pour la CAN 2025 est encore à portée de main, et les Barea espèrent pouvoir écrire une nouvelle page de leur histoire footballistique.