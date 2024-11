Afrique: En route vers la Ligue des Champions Féminine - Commercial Bank of Ethiopia

L'édition 2024 de la Ligue des Champions Féminine de la CAF sera un moment historique pour le Commercial Bank of Ethiopia, qui représentera enfin la zone CECAFA lors des phases finales. Après deux tentatives infructueuses en 2021 et 2023, où elles ont échoué en finale, les Éthiopiennes ont su faire preuve de détermination et de talent pour atteindre leur objectif tant attendu.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le parcours du Commercial Bank of Ethiopia en phase de groupes a été marqué par des performances solides. Les Éthiopiennes ont débuté leur campagne avec une victoire serrée de 3-2 contre Rayon Sport, démontrant leur capacité à gérer la pression dans des moments cruciaux. Elles ont ensuite affiché une large domination en s'imposant 4-0 contre Yei Joint, prouvant leur potentiel offensif et leur cohésion en tant qu'équipe. Lors de la finale, le Commercial Bank of Ethiopia a réalisé un exploit mémorable en battant les Kenya Police Bullets 1-0, grâce à un but décisif de Senaf Wakuma. Cette victoire a non seulement permis aux Éthiopiennes de remporter le championnat de la zone CECAFA, mais elle les a également propulsées pour la toute première fois dans la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

La joueuse : Senaf Wakuma

Senaf Wakuma a brillé lors de cette campagne de qualification, marquant 6 buts et consolidant sa réputation de joueuse clé pour le Commercial Bank of Ethiopia. Sa capacité à se positionner au bon endroit au bon moment, ainsi que sa précision devant le but, ont été déterminantes pour le succès de son équipe. Avec sa rapidité et son agilité, Wakuma a su déstabiliser les défenses adverses, devenant ainsi une menace constante sur le terrain. Son rôle en attaque sera crucial lors des phases finales de la Ligue des Champions Féminine, et les supporters espèrent qu'elle continuera à faire parler d'elle au plus haut niveau.

L'entraineur : Heye Gizaw Birhanu

À la tête du Commercial Bank of Ethiopia, Heye Gizaw Birhanu est un entraîneur visionnaire qui a su galvaniser son équipe et mettre en place une stratégie gagnante. Avec une expérience significative dans le football féminin, Gizaw a compris l'importance d'une préparation rigoureuse et d'une bonne dynamique d'équipe. Sous sa direction, le club a développé un jeu fluide et offensif, mettant en valeur les compétences techniques de ses joueuses tout en instaurant une solide organisation défensive. Son leadership et sa capacité à motiver ses joueuses seront des atouts précieux dans la quête du Commercial Bank of Ethiopia pour remporter la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Parcours en Ligue des Champions

2024 : Première participation