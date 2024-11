Algérie: Tiaret - Plus de 60 participants au salon de wilaya de l'industrie et des métiers

Tiaret — Pas moins de 62 exposants prennent part à la 4e édition du Salon de wilaya de l'industrie et des métiers, ouverte mardi à Tiaret sous le slogan "De la production à l'exportation".

Cette manifestation de deux jours, organisée à la salle des sports "Belarbi Abdallah" de Tiaret par la direction du commerce et de la promotion des exportations, enregistre la présence de petites et moyennes entreprises créées dans le cadre des dispositifs de soutien de l'Etat qui activent dans les domaines des industries électroniques, des huiles, des plantes médicinales et autres.

Des entreprises publiques de la wilaya exposent leurs produits à l'instar de l'Entreprise de production des batteries de Sougueur et de la fonderie de Tiaret, de même que des entreprises privées de production de matériaux de construction et des industries agroalimentaires.

Le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations de la région de Saida, Salim Regad a souligné, en marge de la cérémonie d'ouverture, que cette manifestation inscrite dans le cadre du plan du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations (2020-2024), tient à organiser des expositions et des journées d'information et de sensibilisation au niveau de toutes les wilayas, pour accompagner les opérateurs économiques à promouvoir leurs produits au niveau national et à exporter.

%

Il a indiqué que le nombre et la qualité des entreprises participantes à ce salon démontrent les atouts que possède la wilaya de Tiaret dont l'activité se limitait dans le domaine agricole et pastoral et qui s'oriente désormais vers la constitution d'un tissu industriel à travers le renforcement de la relation entre les organismes publics et les opérateurs.

De son côté, le directeur du secteur dans la wilaya de Tiaret, Fouad Helaili a affirmé que l'objectif de la tenue de cette manifestation réside dans la promotion du produit industriel, artisanal et agricole de la région et rapprocher les producteurs des administrations pour les accompagner dans le développement de leurs produits localement et les informer sur les incitations fournies pour l'exportation.

Outre les exposants, plusieurs organismes et administrations concernés participent à ce salon, tels que les impôts, les douanes, les institutions financières, la pépinière des moyennes et petites entreprises et l'Agence algérienne de promotion des investissements.

Deux ateliers sont également programmés, le premier sur "Le rôle de la production dans le développement de l'économie" pour présenter les opportunités d'investissement, le deuxième sur le thème "L'exportation est une stratégie nationale" abordant les facilités accordées pour l'exportation du produit national.