Madagascar: Surveillance de la pêche - Le pays renforce la surveillance de la pêche avec Global Fishing Watch

Madagascar et Global Fishing Watch s'allient pour surveiller la pêche avec des données satellitaires, visant à lutter contre la pêche illégale et protéger les ressources.

Madagascar adopte une approche moderne pour surveiller ses ressources maritimes en collaborant avec Global Fishing Watch (GFW). Ce partenariat, lancé lors d'un atelier entre responsables de la pêche et décideurs, promet une surveillance en temps réel des activités de pêche dans les eaux territoriales malgaches, avec l'appui de technologies satellitaires avancées.

Surveillance maritime en temps réel

La transparence est désormais au coeur du secteur de la pêche à Madagascar. Une collaboration entre la Grande île et l'ONG Global Fishing Watch (GFW) est en cours de développement pour offrir une surveillance en temps réel de la pêche dans les eaux malgaches. Grâce à une analyse de données complètes, ce partenariat permettra de suivre les navires et leurs activités dans les eaux territoriales.

Un partenariat stratégique pour Madagascar

Hier, les décideurs et les responsables de la surveillance maritime se sont réunis pour lancer ce partenariat entre Madagascar et Global Fishing Watch. « Cette coopération permettra d'avoir toutes les données satellitaires relatives à la fréquentation ainsi que toutes les activités de pêche qui ont lieu dans nos eaux territoriales et dans l'océan indien », a expliqué Mahatante Tsimanaoraty Paubert, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue.

Lutte contre la pêche illégale

Pour Madagascar, ce partenariat représente un atout majeur dans la lutte contre la pêche illégale et non déclarée (INN). Le ministre Mahatante Paubert souligne : « Avec ces données satellitaires, nous pouvons désormais suivre et remonter les activités de tel ou tel navire en temps réel. Les données dont dispose le GFW remontent même jusqu'à 2012. Avec cette manière de procéder, les activités dans les eaux sous la juridiction de Madagascar seront surveillées de près ».

Technologies au service de la pêche durable

Avec un littoral de 5600 km et un plateau continental de plus de 117 000 km², Madagascar doit déployer des efforts considérables pour protéger ses côtes. La coopération avec Global Fishing Watch permettra d'améliorer la surveillance maritime. En plus des vingt-trois bateaux de surveillance déjà actifs, le suivi satellitaire renforcera le contrôle des ressources halieutiques, qui représentent 7 % du PIB et 10 % des exportations.

Cette collaboration entre Madagascar et Global Fishing Watch ouvre de nouvelles perspectives pour protéger les ressources halieutiques, essentielles pour l'économie de l'île et la subsistance des petits pêcheurs. En s'appuyant sur les technologies satellitaires, Madagascar se donne les moyens de lutter efficacement contre la pêche illégale, garantissant ainsi un avenir durable pour ses ressources maritimes.