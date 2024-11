Madagascar: Volleyball/Formation niveau I - Quarante-cinq entraineurs se recyclent

La formation est l'un des clés du développement d'une discipline sportive. Sous l'égide de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), la Fédération malgache organise, du 4 au 9 novembre, le cours des entraineurs FIVB de niveau 1. Quarante-cinq entraineurs issus de quatre ligues bénéficient de la formation, dirigée par l'instructeur international de niveau 3, Jean Honoré Razafinjatovo, à la salle de conférence du Palais des Sports à Mahamasina.

Les grands et moyens clubs de la capitale et d'autres régions ainsi que des anciens entraineurs nationaux y sont représentés. « Outre les aspects techniques dont les bases fondamentales comme le service et la réception ..., nous avons abordé les structures de la FIVB, sa philosophie, les règlements... L'objectif est de partager plus d'expériences et de former des entraineurs désormais qualifiés », explique le formateur.

Après la formation, les bénéficiaires du cours pourront diriger une équipe des jeunes U20 ou créer des clubs. Douze mois plus tard, ils pourront suivre des cours pour obtenir le diplôme de niveau 2. Les entraineurs titulaires du niveau 1 en exercice comptent actuellement une vingtaine, et une dizaine pour ceux titulaires du niveau 2.