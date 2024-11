Madagascar: CCI Ivato - Trois géants du jazz en concert

Le CCI Ivato ouvre ses portes aux trois artistes du jazz tels que Rija Ramanantoanina, Fanja Andriamanantena et Silo, qui uniront leurs talents lors du concert « Mozika Maripeo ».

Plongée dans une ambiance jazz inédite, la scène du CCI Ivato accueillera, le 1er décembre à partir de 15 h, trois grandes voix du jazz qui sont Rija Ramanantoanina, Fanja Andriamanantena, et Silo. Réunis pour la première fois dans un même concert, intitulé « Mozika Maripeo » et organisé par Louvto Company, ces artistes d'exception feront vibrer l'amphithéâtre du CCI, offrant un après-midi hors du commun à tous les mélomanes. Ce concert est une rencontre historique.

« C'est la première fois que les trois stars se partagent une aussi grande scène, surtout dans un lieu prestigieux où leurs fans se retrouveront. Ce sont trois générations différentes, mais complémentaires, avec Fanja, doyenne respectée du jazz malgache, et Silo, le plus jeune dans cette histoire, sans oublier Rija Ramanantoanina, une figure emblématique entre les deux qui plonge dans le Jazz et la variété. Musicalement, Fanja Andriamanantena pourrait être vue comme étant la mère musicale de Rija et Silo », explique Jico Andriamihobiharinjara, l'organisateur de Louvto Company.

Harmonie parfaite

Ce concert promet une immersion dans l'univers jazz de chaque artiste, avec des performances en solo, des duos et même des trios inédits. Le répertoire soigneusement préparé promet de retrouver leurs plus grands succès, pour un voyage musical riche en émotions. « Les artistes sont actuellement en pleine préparation de leurs morceaux, et nous avons prévu une répétition générale une semaine avant le concert pour ajuster les détails »,précise l'organisateur.

Pour les amateurs qui souhaitent vivre cet événement unique, les billets sont déjà en vente. « Ceux qui ne veulent pas rater ce moment de grâce devraient se hâter, car ce concert sera sans aucun doute un moment d'exception. Nous proposons actuellement une vente de promotion pour les billets », conclut l'organisateur. Les places sont limitées pour ce concert unique en son genre, où trois générations de jazz se rejoignent dans une harmonie parfaite.