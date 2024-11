Afrique: CAN 2025 - Les Barea locaux entament le regroupement

Madagascar jouera contre la Tunisie en Afrique du Sud, le 14 novembre. Ce match compte pour la cinquième et avant-dernière journée de qualification à la CAN 2025 au Maroc.

Il ne reste plus que huit jours. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe, son staff et les Barea locaux ont entamé le regroupement en vue des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc en 2025. Sept Barea, dont cinq locaux et deux « expatriés », ont assisté à la première séance d'entraînement hier sur le terrain annexe Barea à Mahamasina.

Quatre d'entre eux ont déjà formé le groupe, durant la double confrontation contre la Gambie à la mi-octobre. Citons le gardien de but de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola alias Nina, deux expatriés du club thaïlandais Ratchaburi, Njiva Rakotoarimalala et son ancien coéquipier Ibrahim Amada, ainsi que le latéral droit de l'AS Fanalamanga, Rado Rabemanantsoa.

Les trois autres ont déjà intégré, eux aussi, la sélection lors des matchs amicaux au Maroc, au championnat d'Afrique des Nations et aux Jeux des Îles de l'océan Indien. Notamment le joueur du CFFA Lalaina Olivier Rafanomezantsoa, le nouveau latéral droit du Disciples FC Tantely Avotriniana Rabarijaona dit Dadafara, et Elysée Tony Randriamanampisoa de l'Elgeco Plus. La liste des sélectionnés sera publiée prochainement d'après la publication de la Fédération malgache de football sur sa page Facebook.

%

Dernière chance

Aucune autre précision n'a été dévoilée, entre autres les noms des expatriés sollicités, la date du départ de la délégation locale, ou encore la date du coup d'envoi du rassemblement du groupe. Le match retour entre les Barea et les Aigles de Carthage, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN, aura lieu le jeudi 14 novembre à 18 heures, soit à 19 heures à Madagascar, au stade Loftus Versfeld à Pretoria, en Afrique du Sud.

Ce sera le dernier match « à domicile » pour Madagascar dans cette phase qualificative. Après les quatre premières journées, Madagascar occupe la quatrième et dernière place (2 points, -2) avec deux défaites et deux matchs nuls. La Grande Île s'est inclinée (0-1) face à la Tunisie pendant la première journée en début septembre. Elle a ensuite été tenue en échec (1-1) respectivement par les Comores et la Gambie. À la quatrième journée, Madagascar s'est incliné (0-1) à la mi-octobre devant la Gambie.

La Tunisie se hisse en tête du classement avec 6 points (+1), devant les Comores (5 points, 0) et la Gambie (5 points, +1). Madagascar affrontera les Comores pour le compte de la sixième et dernière journée le lundi 18 novembre. Le stade du match reste encore à confirmer.