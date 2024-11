Madagascar: Transport national - Une connexion hot spot wifi gratuit à la gare routière Aranta

La gare routière nationale à Aranta se met à l'ère moderne. Le ministère des Télécommunications et du Développement numérique, (MTDN) par le biais de la direction régionale (DTDN) de Boeny, vient de mettre en place le projet de point d'accès hot spot wifi gratuit dans plusieurs endroits de la ville de Mahajanga.

La gare routière nationale à Aranta figure parmi les bénéficiaires. La cérémonie officielle d'installation des équipements s'est déroulée la semaine passée. « Afin de réduire la fracture numérique et dans le souci d'alléger les difficultés liées à l'accès à la numérisation, et face au coût de la connexion, le MTDN offre le projet de connexion hot spot wifi gratuit. Il entretient une relation transversale avec les autres ministères. Celui des Transports et de la Météorologie ainsi que l'Agence des Transports terrestres de Mahajanga sont les partenaires dans cette action », explique le directeur régional des TDN de Boeny, Martino Razafindrandia.

« En période des grandes vacances, l'affluence atteint plus de mille deux cents personnes au niveau de la gare routière nationale chaque jour. Entre cinquante et soixante taxis-brousse prennent le départ tous les jours à Aranta. La trentaine de coopératives nationales emploient environ cent-cinquante personnes et cet effectif est insuffisant pour s'occuper de ce millier de passagers. La connexion wifi gratuit permet de réduire le stress des usagers durant les longues attentes dans le hall », précise le directeur interrégional des Transports et de la Météorologie de Boeny, Antonio Jary Ralaisabotsy.

À la gare routière d'Aranta, la connexion est limitée à deux heures de wifi gratuit par téléphone par jour.

À l'université de Mahajanga, le même projet a également démarré le 31 octobre. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était présente lors de la cérémonie de lancement du projet, au campus d'Ambondrona. « Ce Wi-Fi gratuit est l'une des outils dont les étudiants se plaignaient souvent. Le gouvernement a ainsi décidé de l'installer à travers, le ministère de l'Enseignement supérieur, celui des Télécommunications, et l'université de Mahajanga. Elle est la deuxième université à bénéficier de ce projet », souligne la ministre, Loullah Chaminah.