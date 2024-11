Madagascar: Le cacao malgache brille au Salon du Chocolat de Paris

Le chocolat malgache brille au Salon du Chocolat à Paris, mettant en avant l'excellence de la filière cacao et ses acteurs pour séduire le marché international.

Le chocolat malgache a été mis à l'honneur au Salon du Chocolat de Paris, un événement de renommée mondiale. Cette exposition a permis aux producteurs et exportateurs de Madagascar de promouvoir un cacao unique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités sur le marché mondial.

Une vitrine internationale pour le cacao malgache

Les produits d'exception issus des fèves de qualité de Madagascar ont été exposés au Salon du Chocolat à Paris, en fin de semaine. Cet événement a rassemblé les plus grands maîtres confiseurs du monde aux portes de Versailles, mettant en avant les innovations du secteur. Selon le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, ce sont les coopératives de planteurs, les industries de transformation, et les exportateurs de cacao et de chocolat qui ont représenté Madagascar. Cette participation a aussi offert une chance de réseautage pour pénétrer le marché international.

Soutien à l'exportation pour le secteur privé

« Dans la politique du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, nous encourageons les acteurs économiques et autres opérateurs à exporter leurs produits vers l'étranger. C'est pour cela que le secteur privé est encouragé à présenter et vendre leurs produits durant des événements internationaux, car il s'agit aussi d'un levier pour développer leurs commerces », explique le MIC. Le salon, qui s'est tenu du 30 octobre au 3 novembre, a attiré des milliers de visiteurs sur cinq jours.

Une reconnaissance croissante sur les marchés mondiaux

Le cacao malgache trouve progressivement sa place sur les marchés mondiaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ce qui génère des revenus conséquents pour les producteurs. Cette demande pour le cacao fin malgache a également entraîné une hausse des prix, propulsant cette variété de qualité vers les épiceries fines et boutiques de luxe internationales.

Un cacao labellisé et une production prometteuse

Depuis que Madagascar est intégré dans l'annexe C de l'Organisation internationale du cacao (ICCO), les opportunités pour le cacao malgache se multiplient, bénéficiant du label « 100 % fin ». Bien que le pays exporte en moyenne 15 000 tonnes de cacao par an, cette quantité reste modeste, offrant de grandes perspectives d'expansion.

Grâce à sa présence au Salon du Chocolat de Paris, le cacao malgache continue de se faire connaître et valorise sa qualité exceptionnelle. La filière peut espérer des perspectives prometteuses pour ses producteurs et exportateurs, contribuant à la réputation internationale du chocolat de Madagascar.