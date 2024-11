Madagascar: Tany, Teny, Tantara

Sprache, Kultur, Deutschland. Langue, Culture, Allemagne. C'est le motto du Goethe-Institut, le bras culturel de la présence allemande à l'international, depuis 1952, et l'ouverture du premier centre à l'étranger, en l'occurrence Athènes.

Tout un symbole puisque Athènes, c'est la Grèce antique, terre de naissance du mythe d'Europe, au coeur des racines d'une certaine idée du "Vieux Continent". Et sept ans après la fin cataclysmique de la deuxième guerre mondiale, si l'Allemagne s'était imposée de ne point entretenir une armée, elle ne pouvait pas indéfiniment renoncer au souvenir de sa grandeur passée, ni oublier ce que sa géographie, à équidistance de l'Atlantique et de l'Oural, lui impose comme carrefour naturel ou projection inéluctable.

Sprache, Kultur, Deutschland, pas si éloigné de notre #Tany_Teny_Tantara. Mais, une devise que je découvre seulement maintenant au Goethe-Institut, le Cercle Germano-Malagasy, que je fréquentais dans les années 1984-1990, ne m'ayant pas laissé le souvenir d'une pareille flamboyance.

Comment l'allemand en est devenu à se faire désigner comme la langue du (seul) Johann Wolfgang von Goethe (1739-1832). Comme on dit "langue de Shakespeare" pour l'anglais ou "langue de Molière" pour le français. Dit-on également "langue de Cervantes" pour l'espagnol et "langue de Pouchkine" pour le russe ? Et "langue de Rabearivelo" pour un certain dialecte du malgache.

Dans l'ordre alphabétique, entre Lituanie et Malaisie, aucune trace de Madagascar. Pas de Goethe-Institut de plein exercice à Antananarivo, mais un Goethe-Zentrum, "association partenaire de coopération".

Pourtant une des plus anciennes connexions, en cours depuis 1883, entre Madagascar et un pays étranger. Une présence sympathique, depuis la dissipation du malentendu de soldats malgaches (sous pavillon français) se battant contre des soldats allemands, en 14-18 et 39-45, et l'avènement d'équipements, objets ou voitures "Made in Germany".

Il faut vouloir pareil "soft power" pour Madagascar. Endémicité exceptionnelle, peuplement énigmatique, Culture singulière. Décidément quelque chose à apprendre de ce Sprache-Kultur-Deutschland.