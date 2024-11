Algérie: M.Tayeb Zitouni réitère, depuis Constantine, l'engagement de l'Etat à maîtriser les prix du café

Constantine — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a rappelé, mardi à Constantine où il effectuait une visite de travail, l'engagement de l'Etat à assurer la disponibilité et à maîtriser les prix des produits de large consommation, notamment le café.

M.Zitouni a réitéré, dans ce contexte, l'engagement de l'Etat à préserver le pouvoir d'achat des citoyens en mettant fin aux agissements des intermédiaires et des spéculateurs qui ont dérégulé le marché du café et qui, a-t-il souligné, ont été "localisés".

Le ministre a ajouté que l'Etat sera "intransigeant" et que la loi sera "appliquée dans toute sa rigueur", rappelant à cet égard que les dispositions du décret exécutif n 24-279 du 20 août 2024 fixant le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu'à la distribution, aux stades de gros et de détail, étaient exécutées "à la lettre".

M.Zitouni a également annoncé, dans ce cadre, que l'importation de ce type de produits, en particulier du café, sera désormais accessible à des opérateurs publics, à l'image du Groupe Agro-Industrie (AGRODIV).

Toujours dans le cadre des efforts déployés pour maîtriser les prix et préserver le pouvoir d'achat des citoyens, l'Etat oeuvre à la multiplication des grandes surfaces à travers des investissements nationaux et des partenariats étrangers.

Le ministre a fait savoir, à ce propos, que plusieurs marques internationales ont émis le souhait d'intégrer le marché algérien.

M.Zitouni , rappelant les efforts de l'Etat visant à maîtriser et à rationaliser les importations en vue de protéger le produit national et éviter le gaspillage des devises, a souligné qu'une économie forte "s'impose dans le contexte géopolitique et géo-stratégique actuel".

Il a précisé, à ce propos, que les 43.000 sociétés qui activaient auparavant dans le domaine de l'importation ne sont aujourd'hui qu'au nombre de 9.000 environ, ajoutant que les efforts se poursuivent pour réduire le coût des importations à moins de 42 milliards de dollars.

Insistant sur "l'importance de la maîtrise du commerce extérieur", le ministre a rappelé "l'engagement et la volonté inébranlable du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de "faire passer l'Algérie de pays rentier à pays industrialisé".