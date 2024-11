Ethiopie: Le pays et la Corée du Sud ont convenu de renforcer leur collaboration dans la lutte contre la corruption

Addis Abeba — La Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption et la Commission sud-coréenne de lutte contre la corruption et des droits de l'homme ont discuté des moyens de renforcer leur collaboration dans la lutte contre la corruption.

La délégation sud-coréenne dirigée par Chung Seung Yun, vice-président de la Commission de lutte contre la corruption et des droits de l'homme, a discuté avec son homologue éthiopien aujourd'hui à Addis Abeba.

Au cours de la discussion, les deux parties ont exprimé leur désir de renforcer leurs efforts de collaboration dans la prévention et la lutte contre la corruption sur la base de l'égalité, de l'amitié et des avantages mutuels, et conformément aux lois et réglementations de leurs pays respectifs.

Les deux parties coopéreront par le biais de consultations, d'échanges d'informations et de matériels, et de meilleures pratiques concernant la mise en oeuvre de politiques de lutte contre la corruption. La formation et l'éducation visant à sensibiliser le public aux efforts de prévention de la corruption en vue de renforcer la participation du public font également partie de la coopération discutée à cette occasion.

La lutte contre la corruption transnationale peut également être renforcée par les efforts collaboratifs et continus entre les deux parties, a-t-il été noté. Le commissaire de la Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption, Samuel Urkato, a souligné les mesures prises pour prévenir la corruption en Éthiopie en intégrant des politiques et des stratégies continentales et internationales dans ses politiques.

Il a ajouté que l'Éthiopie souhaitait bénéficier de l'expérience de la Corée du Sud, notamment en numérisant les méthodes de formation que l'Éthiopie s'efforce de renforcer pour lutter contre la corruption.

Chung Seung Yun, vice-président de la Commission de lutte contre la corruption et des droits de l'homme, a déclaré pour sa part qu'outre l'échange d'informations, la Corée souhaite apporter un soutien technique et financier à l'Éthiopie dans ses efforts pour atténuer la corruption.