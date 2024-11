Rabat — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a présenté, mardi à la Chambre des Représentants, les grandes lignes du programme de travail du secteur pour l'année 2025.

Lors de la présentation du budget sectoriel du ministère pour l'année 2025 devant les membres de la Commission des secteurs sociaux, M. Tahraoui a fait savoir que le ministère œuvrera, dans le cadre de la valorisation des ressources humaines, à l'élaboration de 7 projets de décrets d'application de la loi 09-22 relative aux métiers de la santé, avant de les transmettre au Secrétariat Général du Gouvernement.

Aussi, il a mis l'accent sur le renforcement de la formation de base et continue en poursuivant l'élargissement de la carte de formation et la réhabilitation des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé, relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en plus d'augmenter la capacité d'accueil des instituts de formation professionnelle dans le domaine de la santé pour atteindre 1.235 places en 2024-2025.

Concernant l'offre sanitaire, M. Tahraoui a expliqué que le ministère poursuivra, au cours de l'année prochaine, les travaux de construction des centres hospitaliers de Laâyoune (500 lits), Guelmim (300 lits), Errachidia (500 lits) et Beni Mellal (520 lits), en plus de la reconstruction du CHU Ibn Sina de Rabat avec une capacité clinique estimée à 1.044 lits, en plus de la poursuite de construction et reconstruction de 78 établissements de santé, dont des centres hospitaliers provinciaux et régionaux et des hôpitaux de proximité, outre de nouveaux projets.

Parmi les centres concernés par la construction et la reconstruction figurent le centre hospitalier régional de Beni Mellal (450 lits), le centre hospitalier provincial de Guercif (190 lits), le centre provincial de Nador (250 lits), le centre hospitalier provincial d'Azillal (120 lits) et le centre hospitalier provincial de Sidi Ifni (120 lits), en plus de 40 hôpitaux de proximité avec une capacité totale de 1.835 lits.

Concernant les établissements de soins de santé primaires, M. Tahraoui a fait état de l'achèvement de la réhabilitation des 534 établissements restants et l'achèvement des projets restants dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales dans le monde rural.

De même, il a affirmé que le ministère travaillera à établir l'obligation de respecter le déroulement des traitements, à activer la stratégie nationale de soins de santé primaires, en plus de revoir l'ensemble des traitements de base dans les établissements de soins de santé primaires et élargir le champ d'application de la médecine familiale à ce niveau.

Il est également prévu, au cours de l'année 2025, de poursuivre la mise en oeuvre du système d'information des établissements de soins de santé primaires au niveau de l'ensemble des régions, d'activer le dossier médical commun, outre la poursuite des travaux sur un projet d'exploitation de plateformes interopérables pour relier les systèmes d'information et les hôpitaux affiliés au ministère avec une base de données nationale, a-t-il relevé.

M. Tahraoui a également annoncé la poursuite de l'activation de la nouvelle stratégie nationale de réduction des décès maternels et néonatals 2023-2027, tout en continuant à travailler à la diffusion du programme de détection précoce de l'hypothyroïdie congénitale et de la surdité chez les nouveau-nés et à la généralisation du système de surveillance des décès maternels et audit clinique des décès de nouveau-nés, outre la fourniture aux établissements de soins de santé primaires, de manière gratuite, des 12 vaccins recommandés dans le calendrier national de vaccination.

Parmi les projets programmés en 2025 figurent l'organisation d'une campagne nationale de détection et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire au profit de plus de 1,5 million d'élèves, ainsi que l'organisation régulière d'examens médicaux dans la communauté universitaire au profit des étudiants en première année au titre de l'année 2024-2025.