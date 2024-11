Maroc: Forum urbain mondial - M. Benbrahim expose au Caire les stratégies du pays pour mettre en oeuvre le nouvel agenda urbain et atteindre les ODD

Le Caire — Le Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, a exposé, mardi au Caire, les principales stratégies adoptées par le Royaume du Maroc, sous la Conduite Eclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour activer la gouvernance multi-niveaux en vue de mettre en oeuvre le nouvel agenda urbain et réaliser les Objectifs de développement durable (ODD).

Intervenant lors d'une rencontre ministérielle dans le cadre du 12ème Forum urbain mondial, organisé à l'initiative du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), M. Benbrahim a rappelé que le Maroc a lancé en 2015 le chantier de la régionalisation avancée, qui a remodelé le découpage territorial à travers la création de 12 régions et la promulgation de lois organiques accordant de larges prérogatives aux collectivités territoriales.

Il a précisé que ce chantier stratégique a été renforcé en 2018 par l'adoption de la Charte nationale de déconcentration administrative, en plus de la mise en oeuvre des stratégies sectorielles intégrées, à l'instar du Plan d'accélération industrielle, du Plan Maroc Vert, des stratégies énergétique et numérique.

Ces chantiers, selon lui, s'intègrent à des initiatives nationales structurantes visant à réduire les disparités économiques et sociales et à créer une dynamique de développement globale dans le cadre du Nouveau modèle de développement, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et adopté en 2021 selon une approche méthodique et participative qui renforce les capacités et met l'accent sur la délégation de compétences aux territoires et l'intégration de la durabilité dans tous les domaines de développement.

M. Benbrahim a souligné que le Royaume met en oeuvre des stratégies et programmes efficaces en matière de gouvernance urbaine multi-niveaux grâce à la coordination entre les représentations sectorielles locales, les autorités et les collectivités territoriales ainsi que les services centraux concernés par ces initiatives.

Concernant l'accès à un logement décent, le Secrétaire d'État a rappelé que le Maroc a lancé plusieurs programmes pour lutter contre l'habitat insalubre, tels que le programme "Villes sans bidonvilles" et le programme de traitement des bâtiments menaçant ruine.

Et de souligner que le Maroc a réalisé des avancées significatives dans le domaine du logement social et de la réduction du déficit en logements, en lançant dès le début de 2023 le "programme de soutien direct au logement" pour encourager l'accès à un logement décent, notamment pour les ménages à revenu limité et irrégulier d'une part et pour la classe moyenne d'autre part, ce qui a contribué à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Selon M. Benbrahim, les différentes politiques publiques adoptées en matière de logement accordent une attention particulière à la préservation du patrimoine architectural et urbain à travers la réhabilitation des tissus anciens en zones urbaines et rurales.

Il est impossible de parler des efforts visant à fournir un logement décent sans mentionner les efforts du gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de planification spatiale efficace, a-t-il relevé, notant que la gouvernance s'exerce à plusieurs niveaux avec des rôles différents mais complémentaires.

Et d'ajouter que cela se manifeste au niveau national à travers les orientations de la politique générale d'aménagement du territoire et au niveau régional par les plans régionaux d'aménagement du territoire, en plus de la planification stratégique à travers les plans directeurs d'aménagement urbain et la planification urbaine, basée sur la coopération entre les institutions, les collectivités territoriales et les agences urbaines.

Dans ce sens, la numérisation constitue une pierre angulaire pour garantir l'efficacité et la transparence des projets, a-t-il fait observer, précisant que le Maroc accélère sa transition numérique pour garantir la mise en oeuvre des stratégies, en particulier dans les domaines de l'urbanisme et du logement.

Dans ce contexte, M. Benbrahim a fait référence à la numérisation intégrale du processus d'octroi du soutien direct au logement, depuis le dépôt des demandes et la vérification de l'éligibilité, jusqu'aux étapes de paiement final du soutien.

Il a également souligné l'importance de la coopération internationale pour partager les diverses expériences, bénéficier des meilleures pratiques internationales et s'ouvrir à de nouvelles perspectives.

Le Royaume du Maroc prend part à ce Forum avec une délégation composée de représentants de plusieurs ministères, institutions publiques et instances élues, notamment les ministères de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Groupe Al Omrane et les agences urbaines.

Placé sous le thème "Tout commence chez soi : des actions locales pour des villes et des communautés durables", le Forum urbain mondial, dont les travaux ont débuté lundi, représente le deuxième plus grand événement organisé par les Nations-Unies après les conférences sur le climat, de par les nombreuses activités et manifestations qui abordent divers thèmes liés au développement urbain durable et inclusif.