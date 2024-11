Tunisie: Des peines de prison allant jusqu'à 4 ans et demi pour quatre créateurs de contenu

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict concernant l'affaire impliquant quatre créateurs de contenu poursuivis en justice. Des peines de prison, variant d'un an et demi à quatre ans et demi, ont été prononcées à leur encontre.

Selon le jugement, une créatrice de contenu a été condamnée à un an et demi de prison. Un créateur de contenu a, quant à lui, écopé de trois ans de prison. Une autre créatrice de contenu, réputée sur les réseaux sociaux, a été condamnée à trois ans et deux mois, tandis qu'une quatrième accusée a reçu la peine la plus lourde, soit quatre ans et demi de prison.

Il est à noter que les quatre accusés étaient en détention provisoire dans le cadre des procédures engagées contre eux. Ces condamnations font suite à des accusations dont les détails n'ont pas été révélés dans le communiqué du tribunal. Cette affaire suscite de vives réactions dans le pays, notamment au sein des communautés en ligne et des défenseurs de la liberté d'expression.

Il est à noter que les condamnations des créateurs de contenu marquent un point d'inflexion dans la régulation de l'espace numérique en Tunisie, soulevant des questions sur la frontière entre liberté d'expression et responsabilité légale. Les observateurs s'interrogent sur les implications de ces peines pour les futurs créateurs de contenu et les influenceurs numériques opérant dans le pays.