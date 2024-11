Tunisie: Inflation en hausse - +0,8 % de l'indice des prix à la consommation en octobre 2024

Selon l'Institut national de la statistique (INS), l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,8 % en octobre 2024, comparé au mois de septembre 2024.

Cette augmentation s'explique principalement par la flambée des prix dans plusieurs secteurs, notamment celui des vêtements et des chaussures, qui a vu une progression de 6,2 %. Les services de restauration et de cafés ont également connu une hausse significative de 2,5 %, tandis que les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,2 %.

L'augmentation des prix des aliments et des boissons (0,2 %) est attribuable à la montée des prix des produits spécifiques tels que la volaille et les oeufs, tous deux enregistrant une hausse de 1,1 %. Les légumes frais ont vu leurs prix augmenter de 1 %, tandis que les fruits frais et les poissons frais ont respectivement augmenté de 0,5 %. En revanche, une baisse de 2,1 % a été observée dans les prix des huiles alimentaires.

Concernant les services de restauration, de cafés et d'hôtels, une augmentation de 2,5 % a été notée, due à une hausse de 3,2 % des prix des services de restauration et des cafés.

Les vêtements et les chaussures, qui ont vu leurs prix augmenter de 6,2 % en octobre 2024, coïncident avec la fin de la période des soldes d'été. Plus précisément, les prix des vêtements ont augmenté de 6,1 %, ceux des chaussures de 7,3 %, et les tissus ont enregistré une hausse de 1 %. Les accessoires vestimentaires divers ont également vu leurs prix augmenter de 2 %.