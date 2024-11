Algérie: PLF-2025 - Les députés satisfaits des mesures visant à diversifier l'économie nationale

Alger — Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont exprimé, mardi, leur satisfaction quant aux mesures d'ordre social et économique prévues dans le projet de loi de finances (PLF) 2025, notamment celles visant à diversifier l'économie nationale et à drainer des investissements hors hydrocarbures.

Lors d'une séance plénière consacrée au débat du PLF 2025, présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, du ministre des Finances, Laaziz Faid, et de membres du Gouvernement, nombre de députés ont relevé que ce projet de loi prévoyait une série de mesures visant à améliorer le cadre de vie des citoyens, à poursuivre le renforcement de la croissance économique et du développement et à drainer des investissements créateurs de richesses hors hydrocarbures.

A ce propos, le député du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelouahab Amrane, a salué les mesures contenues dans le projet de loi de finances et "la grande transformation positive" que connaît l'Algérie dans le domaine économique, aboutissant à l'émergence d'une industrie locale hors hydrocarbures qui devrait se développer grâce à ces nouvelles mesures.

De son côté, le député du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a estimé que le projet de loi tendait à améliorer les conditions sociales des citoyens et à renforcer le développement, se félicitant, à ce titre, des mesures visant à encourager et à protéger l'investissement local, à réduire la facture des importations et à lutter contre la fraude et la corruption.

Le député Derradji Chadi (même formation politique) a, quant à lui, affirmé que le PLF 2025 "traduit la forte volonté politique de promouvoir l'économie nationale" à travers l'allocation d'un budget "considérable" pour la réalisation de divers projets.

Le député Ali Mouilhi du Front de la justice et du développement (FJD) a estimé, pour sa part, que ce projet de loi intervenait dans le contexte de "la préservation du caractère social de l'Etat", tandis que le député Said Nefissi du Mouvement El-Bina a considéré que le budget alloué à ce projet de loi permettra de consolider les démarches de l'Etat, en vue de réaliser le développement social, appelant à investir davantage dans des domaines créateurs de richesses, à l'instar du tourisme.

Le député Abdelkrim Aid du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a, lui, appelé à accélérer la numérisation, notamment dans les secteurs des finances et des douanes, et à conférer une plus grande transparence à la gestion des recettes et des dépenses.

Le député indépendant Salem Zentar a, lui aussi, salué la teneur de ce PLF, notamment les dispositions visant à encourager les investissements hors hydrocarbures, particulièrement dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie, appelant à "concrétiser ces programmes sur le terrain" et à poursuivre les efforts visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens.

Le député indépendant Abdellah Chenini a estimé, quant à lui, que le PLF 2025 "consacre avec excellence le caractère social de l'Etat", appelant à accélérer la numérisation des différents secteurs et saluant, au passage, les mécanismes mis en place en vue de rattraper le retard de développement dans certaines régions.

Les séances de débat du PLF 2025, présenté lundi par le ministre des Finances devant les députés, prendront fin, mercredi, avec l'intervention des présidents des groupes parlementaires et la réponse du ministre aux préoccupations des députés.