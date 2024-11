Sénégal: Sciences Po inaugure un bureau de représentation à Dakar

Dakar — L'université française et européenne Sciences Po a inauguré, mardi, à Dakar, un bureau de représentation en partenariat avec l'Université Rose Dieng France-Sénégal, avec pour objectif de "faire rayonner son offre" de formation en Afrique.

"L'ouverture d'un nouveau bureau à Dakar, avec le soutien de la Mastercard Foundation, témoigne de la volonté de Sciences Po de continuer de faire rayonner son offre à travers tout le continent et d'élargir les modalités de partenariat avec les universités africaines au-delà des échanges étudiants qui ont longtemps constitué le socle de sa politique", a confié Jeremy Perelman, Directeur des Affaires internationales de Sciences Po.

Le bureau de Dakar est le deuxième en Afrique après celui de Nairobi.

Ils ont pour mission de fédérer les communautés futures et passées de Sciences Po en Afrique, avec une promotion active de l'offre de formation d'une part, et l'animation des réseaux d'alumni d'autre part, a expliqué Jeremy Perelman.

Selon lui, Sciences Po porte notamment l'ambition de favoriser des partenariats de recherche, de mobilité professorale et doctorale, pour une plus grande richesse d'enseignants et d'enseignements à Sciences Po.

Il a fait noter que l'ouverture du bureau de Dakar permettra de nouer et renforcer les liens de proximité entre Sciences Po et ses partenaires en Afrique, d'échanger sur les meilleures pratiques, mais aussi de favoriser l'intégration de Sciences Po dans un réseau continental.

"D'ici 10 ans, l'ambition conjointe de Sciences Po et de la Mastercard Foundation est de soutenir, former et accompagner vers la transition professionnelle 1 450 étudiants et jeunes professionnels africains", a t-il dit.

Le Professeur Sérigne Maguéye Guéye, directeur général de l'Université Rose-Dieng France-Sénégal, a pour sa part précisé que ce bureau est un projet transnational à gouvernance paritaire, une université publique de droit sénégalais.

"Les établissements d'enseignement supérieur français ont les mêmes droits, c'est-à-dire ont la même dignité au niveau de cet établissement, qui a déjà des partenariats avec des universités sénégalaises publiques, des établissements privés d'enseignement supérieur", a fait valoir M. Gueye.

"Nous avons beaucoup de projets de formation qui mettent en relation des universités françaises et des universités sénégalaises, mais incubés dans les universités partenaires", a-t-il ajouté.

Les formations sont structurées autour de cinq pôles notamment un pôle intelligence agricole et transition écologique, le pôle intelligence artificielle, Sciences fondamentales et appliquées, le pôle Sciences de la vie, de la santé et du sport, un pôle Industrie culturelle et créative et le pôle Sciences sociales, lettres et sciences humaines.