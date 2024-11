Sénégal: Oussouye - Lancement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus

Oussouye — Une campagne de prévention et de sensibilisation des cancer du col de l'utérus et du sein a été lancée, mardi, à Oussouye, à l'initiative du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) en partenariat avec l'entreprise I-CONS, la Société sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P) et le District sanitaire d'Oussouye.

Cette campagne qui prend fin, vendredi, "entre dans le cadre de notre plan de gestion environnementale que nous mettons en oeuvre dans l'exécution de nos projets", a expliqué la représentante de la coordonnatrice PROMOVILLES, Aïssatou Ndoye Ndiaye.

Au terme de ces journées, "nous voulons former 35 agents de santé sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Nous voulons dépister au moins 300 femmes , faire vacciner des filles et sensibiliser au moins 1.000 personnes sur le dépistage et la prévention de ces cancers", a relevé Mme Ndiaye.

Elle a ainsi exhorté les populations d'Oussouye particulièrement les femmes à venir massivement se faire dépister.

L'objectif de cette activité est de réduire la mortalité et la morbidité liées aux cancers du col utérin et du sein, a expliqué le président de la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P), le professeur Omar Gassama.

"Nous voulons doter le District sanitaire d'Oussouye d'un pool de formateurs sur le dépistage, le traitement des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus et sur les moyens de prévention du cancer du sein par un renforcement de compétences et de connaissances", a ajouté le professeur Gassama, assurant que le vaccin contre les cancers féminins n'a pas d'effets secondaires.

La campagne a également pour buts de faire vacciner les filles âgées entre 9 et 14 ans contre le cancer du col utérin et faire un plaidoyer auprès des leaders d'opinion, les communautés sur la prévention des cancers du col utérin et du sein, a t-il dit.

Le professeur Omar Gassama, par ailleurs gynécologue obstétricien et enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, a plaidé pour l'accès aux outils de dépistage dans les différents structures sanitaires du Sénégal.