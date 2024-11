Sénégal: Vingt coachs de basket de Saint-Louis et Guédiawaye démarrent une formation à Thiès

Thiès — Vingt jeunes coachs de basket ont démarré, mardi à Thiès, une formation de deux jours dans le cadre d'un programme de développement à la base de cette discipline sportive, financé conjointement par la NBA et l'Agence française de développement (AFD).

Cette session de renforcement de capacités se tient dans les locaux de Seed Academy, hébergé par le Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, au profit d'entraîneurs venus de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, et de Saint-Louis.

Pendant deux jours, les 20 coachs - 10 hommes et 10 femmes - seront imprégnés de techniques de basket, d'arbitrage et très particulièrement à l'adaptation de ces savoir-faire à des publics d'enfant, a expliqué Ines Ladraa, d'Expertise France, une entité du groupe AFD.

"L'idée, selon Ines Ladraa, c'est de pouvoir apprendre à ces entraîneurs qui ont déjà de l'expérience à s'adapter un public mineur", avec des enfants âgés "de 10 à 17 ans".

Forte de plus de 20 ans d'expérience de formation de jeunes au basket, l'académie Seed a contribué à la sélection des participants à cette session, qui sont des coaches pouvant évoluer dans un milieu scolaire.

Pour le président de Seed Academy, Joseph Lopez, ce vécu fait que sa structure est "très bien placée pour gérer ce genre de programme", entrant en droite ligne de la vision de l'académie.

Seed Academy Project qui vise la promotion du basketball sénégalais et africain en général opte pour le développement de ce sport à la base, a dit Lopez. "Partout en Afrique, on se focalise sur l'équipe nationale et, en tant qu'experts du basket, on s'est rendu compte qu'il y a des lacunes qui n'ont pas été comblées dès le bas âge", a dit le président de Seed Academy. Il salue, à ce propos, la décision de restaurer l'UASSU, ces compétitions scolaires, dont il est lui-même un "produit".

Seed, en plus de combler les lacunes notées à la base, compte aller au-delà en formant des entraîneurs, a t-il dit.

Après la formation, les 20 coachs techniciens de basket vont dérouler le programme dans les écoles de Guédiawaye et Saint-Louis, en relation avec les académies qui le veulent. Il s'agira d'activités sportives qui se tiendront une fois par semaine, selon Ines Ladraa.

Le lancement du programme est prévu jeudi à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, lors de l'inauguration d'un terrain de basket rénové par le programme.

Le programme, prévu sur deux ans au Sénégal et Kenya, aidera à former davantage de coaches et de professeurs d'éducation physique et sportive dans les deux villes d'intervention.

Joseph Lopez a plaidé pour l'extension du projet à d'autres villes du Sénégal. Une possibilité qui n'est pas écartée, selon la représentante de l'AFD.

Conçu pour quatre pays africains, le programme a déjà été mis en oeuvre au Maroc et au Nigeria, respectivement pour trois et quatre ans, avec la participation de "milliers d'enfants". La deuxième phase concerne le Sénégal et le Kenya.